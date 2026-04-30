El adiós de un histórico: Guillermo Ochoa se retira tras jugar su sexto Mundial en 2026

Guillermo Ochoa ya empieza a ponerle fecha al final de su historia en el futbol. El histórico guardameta mexicano reconoció en entrevista con TUDN que después del Mundial 2026 le dirá adiós a la Selección Mexicana, mientras que el periodista Fabrizio Romano adelantó que el torneo también marcaría su retiro definitivo como futbolista profesional. De acuerdo con la información difundida por Romano, Ochoa disputaría su sexta Copa del Mundo con México y, una vez terminada la participación del Tri en la justa que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, colgaría los guantes tanto a nivel de clubes como de selección. El propio portero respaldó la versión al compartir el mensaje del periodista en sus redes sociales. La parte confirmada por el propio Ochoa llegó en la entrevista con TUDN, donde el arquero aceptó que el retiro de la Selección Mexicana tras el Mundial 2026 es un escenario asumido.

“Sí”, respondió al ser cuestionado sobre si dejará al Tri después del torneo, y también abrió la puerta a que ese momento sea el punto final de toda su carrera. Memo Ochoa quiere competir por la titularidad en México Aunque su futuro ya mira hacia el cierre, Ochoa dejó claro que no pretende llegar al Mundial 2026 solo como figura simbólica. El portero señaló que entiende el empuje de las nuevas generaciones, pero insistió en que seguirá peleando por ser titular en la Selección Mexicana de Javier Aguirre. “Si me toca ir al Mundial, yo sé lo que es competir”, declaró el arquero a TUDN, al explicar que estará listo tanto si juega como si le corresponde otro rol dentro del plantel. El Mundial 2026 podría convertir a Guillermo Ochoa en uno de los pocos futbolistas en disputar seis Copas del Mundo. Su recorrido mundialista comenzó en Alemania 2006 y continuó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, edición en la que volvió a dejar una imagen histórica al detenerle un penal a Robert Lewandowski en el debut de México.

El cierre de una era para la Selección Mexicana A sus 40 años, Ochoa se mantiene como uno de los nombres más reconocidos del futbol mexicano. Su trayectoria incluye pasos por América, Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana, AVS y AEL Limassol, además de más de dos décadas ligado al arco de la Selección Mexicana. La lista final de México para el Mundial 2026 será anunciada por Javier Aguirre el 1 de junio. El nombre de Ochoa vuelve a colocarse en el centro de la conversación por lo que representaría su despedida: jugar una Copa del Mundo en casa y cerrar una de las carreras más largas e icónicas en la historia reciente del Tri.

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