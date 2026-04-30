¿Por qué relacionan a Rocha Moya con la captura de ‘El Mayo’ y la muerte de Héctor Melesio Cuén?

El movimiento de la Cuarta Transformación vive turbulencia con la solicitud de extradición contra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante acusación de narcotráfico, uso de armamento pesado y participar a beneficio de la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrirá carpeta de investigación una vez que existan pruebas de los cargos que se le imputa, así como a los nueve funcionarios. Sin embargo, no es la primera vez que relacionan a Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, a voz propia de uno de los capos del crimen organizado con mayor impacto en México lo señaló en una carta, tras su detención, que se reuniría con el Gobernador de Sinaloa: Ismael ‘El Mayo’ Zambada García.

‘EL MAYO’ REVELA REUNIÓN En una carta difundida en agosto de 2024, a unas semanas de la detención de Zambada García y haber sido llevado a Estados Unidos por uno de los hijos de ‘El Chapo’, el exlíder del Cártel de Sinaloa revelo que el día que fue secuestrado iba a reunirse con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad de Sinaloa (UAS), para resolver diferencias entre los políticos. Señaló en la misiva que Joaquín Guzmán López le pidió que asistiera a la reunión entre su “amigo mío desde hacía mucho tiempo” y el morenista, afirmándole que en la reunión también estaría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hermanastro de Joaquín. “Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado. Conocía una disputa entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, excongresista federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha, en la reunión también estaría Iván Guzmán Salazar”, señaló ‘El Señor de las Montañas’ preso en Estados Unidos. La reunión estaba programada para las 11:00 horas el 25 de julio de 2024 en Huertos del Pedregal, un centro de eventos ubicado a las afueras de Culiacán; Zambada García acudió al rancho donde dijo que fue emboscado, secuestrado y luego trasladado a Estados Unidos.

Durante el evento, Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado; sin embargo, en un inicio la Fiscalía General del Estado de Sinaloa sostuvo que el crimen ocurrió durante un intento de robo de vehículo. Tras la difusión de ese documento, las acusaciones contra Rocha se centraron en su posible presencia en dicha reunión, aunque sin que se le imputara formalmente el crimen. Fue hasta el 16 de agosto de 2024 cuando la FGR y detectó inconsistencias en la investigación estatal, incluyendo dudas sobre el lugar real del asesinato y posibles irregularidades en la evidencia, lo que debilitó la versión inicial del robo y abrió la posibilidad de que el homicidio estuviera ligado a un encuentro previo. No obstante, hasta ahora no existe una acusación judicial directa contra Rocha Moya por la muerte del exrector de la UAS. El Gobernador negó haber participado en cualquier reunión con Cuén y con Zambada, sosteniendo que el día del asesinato y secuestro se encontraba fuera de México.

ROCHA MOYA ACUSADO EN NY El gobernador de Sinaloa, desde el 1 de noviembre de 2021, fue señalado el miércoles 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, tras una acusación presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por la presunta colaboración con la facción de ‘Los Chapitos’ para facilitar sus operaciones y distribución de drogas hacia ese país. De acuerdo con la investigación, habría recibido apoyo del grupo criminal del Cártel de Sinaloa durante su proceso electoral en 2021 mediante actos de presión contra candidatos adversarios, y posteriormente, ya en el cargo, habría permitido que operaran sin intervención de las autoridades estatales y con ayuda de funcionarios, quienes también recibieron sobornos millonarios. Las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa y otras nueve personas (exfuncionarios y políticos) son por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas; por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un día antes por la tarde (28 de abril) se recibieron solicitudes de extradición de diversas personas por parte del gobierno de Donald Trump; no obstante, al no venir acompañada con pruebas, no pueden llevarse a cabo la aprehensión, por lo que turnó a la Fiscalía General de la República. Pero la FGR destacó que su entrega se hará solamente si existen pruebas de los cargos que se le imputan, como establece el tratado de extradición firmado entre México y Estados Unidos; el fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, afirmó que el pedimento del gobierno de Estados Unidos requiere que autoridades mexicanas tomen las medidas necesarias para asegurar que la información contenida no sea divulgada ni se haga del dominio público.

Lara López señaló que la legislación mexicana refiere que es necesario retirar la inmunidad procesal en el caso de gobernadores y senadores para poder ser detenidos por cargos que les imputen: “para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de derecho” El gobernador morenista de Sinaloa podría ser sentenciado a cadena perpetua o a una pena mínima de 45 años de prisión, en caso de ir a juicio y ser declarado culpable de las acusaciones del gobierno de los Estados Unidos por nexos con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa. (Con información de El Universal)

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