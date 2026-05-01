‘El narco está de su lado’... ‘Alito’ Moreno exige cancelar registro de Morena tras acusación a Rocha Moya

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México
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    ‘El narco está de su lado’... ‘Alito’ Moreno exige cancelar registro de Morena tras acusación a Rocha Moya
    Alejandro “Alito” Moreno solicitó formalmente que Morena pierda su registro como partido político, tras revelarse una acusación en Estados Unidos que vincula a funcionarios del partido con el crimen organizado en Sinaloa. VANGUARDIA/ARCHIVO

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, exige al INE retirar el registro de Morena tras señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado en Sinaloa

La tensión política en México sumó un nuevo capítulo luego de que Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, lanzara una acusación directa contra Morena y pidiera su salida del sistema electoral. Desde el Senado, el líder priista planteó que el partido oficialista no debería competir en próximos procesos, al considerar que existen indicios graves en su contra.

El posicionamiento ocurre después de que autoridades de Estados Unidos hicieran pública una acusación que involucra a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, así como a otros funcionarios y exfuncionarios. Este señalamiento detonó la reacción inmediata del PRI, que ahora busca llevar el caso ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Moreno fue enfático al describir su postura durante una conferencia de prensa, donde no solo cuestionó la legitimidad de Morena, sino que pidió medidas contundentes para frenar su participación política. La declaración sube el tono del debate en un momento clave del panorama electoral.

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ACUSACIONES Y DECLARACIONES DIRECTAS

Durante su intervención, Moreno aseguró que su partido presentará una solicitud formal para retirar el registro de Morena. Argumentó que los señalamientos trascienden lo político y apuntan a posibles vínculos con el crimen organizado.

“Nosotros habremos de solicitar de manera formal que se le retire el registro al partido Morena porque no es un partido político, es un cártel del crimen organizado y no merecen participar en las elecciones por una razón: porque ellos tienen al crimen organizado de su lado”, dijo en conferencia de prensa desde el Senado de la República.

El dirigente también recordó que previamente había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos nexos de integrantes de Morena con grupos delictivos. Afirmó que los recientes documentos dados a conocer respaldan sus acusaciones, al señalar que “el tiempo nos dio la razón”.

SEÑALAMIENTOS DESDE ESTADOS UNIDOS

El documento judicial difundido por autoridades estadounidenses describe una presunta red de colaboración entre funcionarios de Morena y el grupo criminal conocido como ‘Los Chapitos’. La acusación apunta directamente a procesos electorales en Sinaloa.

Según el expediente, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, habría entregado una lista de adversarios políticos con el objetivo de intimidarlos o incluso secuestrarlos antes de la elección de 2021. Este señalamiento forma parte de un esquema más amplio de presunta intervención criminal.

Además, se menciona que Rubén Rocha Moya habría sostenido encuentros con líderes del grupo delictivo para negociar apoyo político. A cambio, se habría permitido la operación del tráfico de drogas en la entidad, lo que refuerza las sospechas planteadas en la acusación.

EL CONTEXTO DE LA ELECCIÓN DE 2021

El documento también detalla posibles acciones directas para influir en los resultados electorales. Entre ellas, se señala la participación de la organización criminal en el robo de urnas y la desaparición de boletas electorales.

Estas acciones, de acuerdo con la acusación, habrían sido clave para asegurar la victoria de Rocha Moya en los comicios de 2021. De confirmarse, implicarían una intervención sistemática del crimen organizado en el proceso democrático.

El caso abre un nuevo frente de debate sobre la integridad de las elecciones en México y la relación entre política y crimen organizado, un tema que ha estado presente en la agenda pública durante años.

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DATOS CURIOSOS

• El término ‘Los Chapitos’ se refiere a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes lideran una de las facciones más activas del narcotráfico.

• La elección de Sinaloa en 2021 fue una de las más observadas por organismos nacionales debido al contexto de violencia.

• El INE es la única autoridad con facultad para retirar el registro a un partido político en México.

• Las acusaciones provenientes de tribunales estadounidenses no implican automáticamente culpabilidad en territorio mexicano.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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