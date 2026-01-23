Cámara de Representantes de EU rechaza resolución que prohibiría a Trump enviar tropas a Venezuela

La votación sobre la legislación está justo por debajo del número necesario para su aprobación, lo que demuestra el tenue control de Mike Johnson sobre la mayoría

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó una resolución que habría impedido a Donald Trump enviar fuerzas militares estadounidenses a Venezuela, después de que la votación sobre la legislación quedara justo por debajo de la mayoría necesaria para su aprobación.

El empate en la votación fue la última señal del precario control de la mayoría por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, así como de la creciente oposición en el Congreso, controlado por los republicanos, a las agresiones del presidente estadounidense en el hemisferio occidental.

La votación en el Senado sobre una resolución similar también estuvo empatada la semana pasada hasta que J. D. Vance rompió el impasse.

Para derrotar la resolución apoyada por los demócratas el jueves, los líderes republicanos tuvieron que mantener abierta la votación durante más de 20 minutos mientras el congresista republicano Wesley Hunt, quien había estado fuera de Washington toda la semana haciendo campaña por un escaño en el Senado en Texas, se apresuró a regresar al Capitolio para emitir el voto decisivo.

En la Cámara de Representantes, los demócratas respondieron con gritos de que los líderes republicanos estaban violando las normas de procedimiento de la cámara. Dos republicanos —Don Bacon, de Nebraska, y Thomas Massie, de Kentucky— votaron con todos los demócratas a favor de la legislación.

La resolución sobre poderes de guerra habría ordenado a Trump retirar las tropas estadounidenses de Venezuela.

La administración Trump informó a los senadores la semana pasada que no hay tropas estadounidenses desplegadas en Venezuela y se comprometió a obtener la aprobación del Congreso antes de lanzar operaciones militares importantes allí.

Pero los demócratas argumentaron que la resolución es necesaria después de que las tropas estadounidenses capturaran al presidente venezolano, Nicolás Maduro , en una redada nocturna sorpresa a principios de este mes que dejó al Congreso a oscuras.

La votación del jueves fue la última prueba en el Congreso sobre el margen de maniobra que los republicanos concederán a un presidente que, en su campaña, defendió la retirada de Estados Unidos de los enredos en el exterior, pero que cada vez recurre más a las opciones militares para imponer su voluntad. Hasta ahora, casi todos los republicanos se han negado a poner freno a Trump mediante las votaciones sobre los poderes de guerra.

Brian Mast, presidente republicano del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, acusó a los demócratas de someter a votación la resolución sobre poderes de guerra por “rencor” hacia Trump.

Aun así, los demócratas argumentaron con vehemencia que el Congreso debe ejercer su papel a la hora de determinar cuándo el presidente puede ejercer sus poderes en tiempos de guerra. Han logrado forzar una serie de votaciones tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, mientras que, en los últimos meses, Trump ha intensificado su campaña contra Maduro y ha puesto la mira en otros conflictos internacionales.

“Donald Trump está reduciendo a Estados Unidos a un matón regional con menos aliados y más enemigos”, dijo Gregory Meeks, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, durante un debate en el pleno.

La semana pasada, los republicanos del Senado sólo pudieron desestimar por poco la resolución sobre poderes de guerra en Venezuela después de que la administración Trump persuadiera a dos republicanos a retirar su apoyo anterior.

Las recientes acciones militares de Trump –y las amenazas de hacer más– han reavivado un debate de décadas de antigüedad en el Congreso sobre la Ley de Poderes de Guerra, que se remonta a la época de la guerra de Vietnam.

La insistencia de Trump en que Estados Unidos se apodere de Groenlandia a pesar de las objeciones de Dinamarca, aliada de la OTAN, ha alarmado a algunos republicanos en el Capitolio. Han presentado algunas de las objeciones más abiertas a casi todo lo que el presidente ha hecho desde que asumió el cargo.

Esta semana, Trump se retractó de sus amenazas militares y arancelarias contra sus aliados europeos al anunciar que su administración estaba trabajando con la OTAN en un “marco para un futuro acuerdo” sobre seguridad en el Ártico.

Pero Bacon todavía expresó su frustración con la agresiva política exterior de Trump y votó a favor de la resolución de poderes de guerra a pesar de que sólo se aplica a Venezuela.

“Estoy cansado de todas las amenazas”, dijo.