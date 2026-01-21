Estados Unidos pide liberar a mil presos políticos; asegura siguen detenidos en Venezuela

Internacional
/ 21 enero 2026
    Estados Unidos pide liberar a mil presos políticos; asegura siguen detenidos en Venezuela
    Destacaron que abordar las detenciones políticas será un componente esencial de la fase de recuperación para lograr la estabilidad, la prosperidad y la normalidad de este país de América del sur. FOTO: AP.

Ha advertido a todos aquellos que participan en violaciones de los derechos humanos y abuso de poder que serán plenamente responsables de sus actos

WASHINGON.- El Gobierno de Estados Unidos que dirige Donald Trump, pidió la liberación incondicional de los mil presos políticos que calcula que siguen en cárceles venezolanas.

Aunque ha aplaudido la liberación de “143 detenidos injustamente” en Venezuela, ha pedido que las actuales autoridades venezolanas, lideradas por Delcy Rodríguez desde el ataque estadounidense contra Caracas que se saldó con un centenar de muertos y la captura de Nicolás Maduro, continúen con las excarcelaciones.

Durante una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el embajador estadounidense Leandro Rizzuto dijo; “Aproximadamente mil personas permanecen injustamente detenidas. Estados Unidos insta la liberación incondicional de todos los presos políticos injustamente detenidos”

Por su parte la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Gloria Monique de Mees, durante su intervención señaló que se han liberado “ 143 presos políticos” y no los 406 que afirma el Gobierno que preside de manera interina Delcy Rodríguez.

Fue el día de ayer que la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció que no era cierto que se hubieran liberado a la mayoría de presos políticos, al mismo tiempo que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela.

Machado afirmó ante la prensa que las autoridades venezolanas “anuncian que van a liberar a alguien y luego no ocurre, lo que calificó como una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen”.

Fue la semana pasada que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) pidió este jueves la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, que cifra en mil 085, tras la excarcelación de decenas de personas que habían sido detenidas durante la crisis poselectoral de 2024, desatada por la denuncia de fraude en el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro.

