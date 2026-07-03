Harfuch informa detención de colombianos ligados a narcominas; identifican a líder vinculado al CJNG

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México
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    Harfuch informa detención de colombianos ligados a narcominas; identifican a líder vinculado al CJNG
    “Se tiene identificado al líder, que también está aquí en Michoacán, uno de ellos de los más importantes es del Cártel Jalisco”, declaró el funcionario. Cuartoscuro

Se les relaciona con la capacitación y fabricación de artefactos explosivos y narcominas, informó el titular de la SSPC

CDMX.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el Gabinete de Seguridad ha detenido a ciudadanos colombianos relacionados con la capacitación y fabricación de artefactos explosivos y narcominas en Michoacán.

“Ha habido varias detenciones aquí en Michoacán específicamente de ciudadanos colombianos. Muchos han tenido su ingreso según el Centro Nacional de Inteligencia, que ha dado un seguimiento puntual por el AICM, por el Aeropuerto de la Ciudad de México y por otros aeropuertos”, indicó.

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Durante la conferencia matutina de este viernes 3 de julio desde Morelia en Michoacán, se le expuso al funcionario que personas extranjeras también ingresan al país por tierra para capacitar a integrantes de grupos criminales y así instalar narcominas.

IDENTIFICAN AL LÍDER

“Hay una investigación grande, se tiene identificado también al líder que también está aquí en Michoacán, uno de ellos de los más importantes es del Cártel Jalisco (CJNG) y ha habido la participación de ciudadanos colombianos y de otros países, principalmente de Colombia, pero ha habido una cantidad de detenidos ya importante que también se han informado aquí en las mañaneras”, respondió García Harfuch.

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En ese sentido, se comprometió a precisar el número exacto de personas detenidas implicadas en la elaboración de artefactos explosivos y aseguró que se trabaja en coordinación con sus contrapartes de Colombia.

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