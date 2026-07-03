Harfuch informa detención de colombianos ligados a narcominas; identifican a líder vinculado al CJNG

CDMX.- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el Gabinete de Seguridad ha detenido a ciudadanos colombianos relacionados con la capacitación y fabricación de artefactos explosivos y narcominas en Michoacán.

“Ha habido varias detenciones aquí en Michoacán específicamente de ciudadanos colombianos. Muchos han tenido su ingreso según el Centro Nacional de Inteligencia, que ha dado un seguimiento puntual por el AICM, por el Aeropuerto de la Ciudad de México y por otros aeropuertos”, indicó.