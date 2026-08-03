Canadá destaca detención en México de fugitivos; incluyen Ryan Wedding, ex atleta olímpico buscado por el FBI

Autoridades de Canadá destacaron la detención de 10 fugitivos en el país que fueron detenidos en México durante los últimos 12 meses, como parte de la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos para combatir al crimen organizado transnacional, entre ellas la captura de Ryan Wedding, un exatleta olímpico La Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés) destacó el fortalecimiento de la cooperación entre ambos países que ha permitido ampliar su capacidad para localizar y detener a personas buscadas por delitos de alto impacto como el narcotráfico, homicidio, fraude, contrabando y delincuencia organizada.

“Esto le proporciona una mayor capacidad para combatir el crimen organizado y perseguir las amenazas criminales que afectan a Canadá junto con sus socios”, señaló la corporación canadiense en el documento. La policía de Canadá destacó la aprehensión de una serie de sujetos que eran buscados en el país por delitos graves, como asesinato, crimen organizado y narcotráfico.

RED RELACIONADA CON RYAN WEDDING Entre los perfiles más relevantes, se encuentra el de Ryan Wedding, el exsnowboarder olímpico canadiense identificado como uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. Autoridades de EU lo señalan como presunto líder de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y responsables de ordenar diversos asesinatos.

Durante 2025, el informe destaca la detención de Andrew Clark, identificado por las autoridades como uno de los principales colaboradores de Ryan Wedding.

LOS DETENIDOS EN 2025-2026 POR MÉXICO Y CANADÁ La lista incluye a Maxime Paquette, considerado uno de los fugitivos más buscados de la provincia de Quebec por fraude y tráfico de información, cuya captura fue reportada el pasado 16 de julio de 2025. Junto a la detención de Adham Haouili, acusado de tráfico de cocaína; Denis Iviziku, buscado por delitos relacionados con armas de fuego y drogas, y Maxime Favreau, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, todos en 2026.

Mientras que en 2025, se realizaron las detenciones de Andrew Clark, identificado por las autoridades como uno de los principales colaboradores de Ryan Wedding; Daniel Tomassetti, requerido por Italia por el asesinato de un presunto jefe de la mafia; Martin Bessette, buscado por contrabando de tabaco, y Juan Manuel Rueda Salud, quien también era requerido por la justicia canadiense. RCMP destaca esta capturas como una estrategia de cooperación internacional para desarticular organizaciones criminales que operan en distintos países, así como facilitar la localización de personas con órdenes de captura vigentes.