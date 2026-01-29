Contradicen a Sheinbuam... FBI sí capturó a Ryan Wedding en México en una ‘redada secreta’: The Wall Street Journal

Wedding, de 44 años , era acusado de dirigir una red transnacional de tráfico de cocaína , con rutas desde Colombia , pasando por México , hacia Estados Unidos y Canadá , además de estar implicado en homicidios y otros delitos graves.

Según una investigación del The Wall Street Journal , agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) participaron directamente en la captura de Ryan Wedding , uno de los criminales más buscados por Estados Unidos. El medio estadounidense detalló que miembros del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI estuvieron involucrados en la operación.

Tras una negociación con autoridades, agentes estadounidenses lo esposaron y lo trasladaron a California, donde se declaró inocente ante un tribunal federal por 17 cargos, incluyendo asesinato.

VERSIÓN OFICIAL DE MÉXICO VS. INFORMES DE ESTADOS UNIDOS

El gobierno mexicano, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que Wedding se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en México, versión respaldada inicialmente por el embajador estadounidense Ronald Johnson.

Sin embargo, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró en la red social X que la detención fue ejecutada por agentes del FBI, atribuyendo el operativo a la política de ley y orden impulsada por el presidente Donald Trump.

Además, el director del FBI, Kash Patel, reconoció públicamente la participación de la agencia en conjunto con autoridades mexicanas, lo que reforzó la narrativa de que se trató de una operación encubierta y no de una entrega voluntaria.

POLÉMICA POR FOTO, IA Y CONTRADICCIONES

En medio de la controversia, Sheinbaum presentó una fotografía en la que supuestamente se observa a Wedding afuera de la Embajada de Estados Unidos, como prueba de su entrega voluntaria. No obstante, medios y analistas detectaron inconsistencias en la imagen.

Entre las anomalías destaca que la foto parece tomada frente a la antigua sede de la embajada, y no en la nueva ubicación inaugurada en noviembre de 2025. Además, la cuenta de Instagram que difundió la imagen comparte contenido generado con inteligencia artificial (IA), sin demostrar un vínculo real con el detenido.

Aunque la presidenta aseguró que la fotografía no fue creada con IA, especialistas y medios han cuestionado su autenticidad, aumentando el debate sobre desinformación, seguridad nacional y la cooperación México–Estados Unidos.

DATOS CURIOSOS

· Ryan Wedding figuraba entre los 10 más buscados del FBI

· Fue comparado con El Chapo Guzmán por su presunta influencia criminal

· El FBI habría mantenido la operación en secreto por restricciones legales en México

· La imagen presentada por autoridades mexicanas mostró señales de posible manipulación

· La Embajada de Estados Unidos en México cambió de sede en 2025