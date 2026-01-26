Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos

/ 26 enero 2026
    Ryan Wedding se declara no culpable de narcotráfico y asesinato en Estados Unidos
    Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio. ARCHIVO

La Fiscalía de EU acusa al capo de liderar una red internacional dedicada al tráfico de drogas

Ryan Wedding, el ex atleta olímpico canadiense y narcotraficante, se declaró no culpable ante un tribunal de California, Estados Unidos, de los cargos de tráfico de drogas y homicidio.

Wedding, quien según el gobierno mexicano se entregó en la embajada de Estados Unidos en México de la Ciudad de México el jueves pasado, compareció este 26 de junio.

La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Wedding de liderar una red internacional dedicada al tráfico de drogas y de estar vinculado al asesinato de un testigo colaborador en Medellín, Colombia.

La próxima audiencia fue fijada para el 24 de marzo.

TE PUEDE INTERESAR: ’No hay operaciones conjuntas con EU’... Sheinbaum confirmó que Ryan Wedding se entregó en la embajada

¿SE ENTREGÓ O LO ARRESTARON?

Su abogado, Anthony Colombo, en declaraciones al medio canadiense CBC, negó que su cliente se haya entregado a la justicia, si no que fue arrestado por autoridades. También señaló que por se encuentra “de buen ánimo” y fuerte.

La audiencia de hoy fue trasladada a Santa Ana, California, debido a las continuas protestas contra ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) fuera del tribunal en Los Ángeles. Se espera que los futuros procedimientos tengan lugar en Los Ángeles, según Colombo.

Según Colombo, es falso que hubiera habido negociaciones entre Wedding y las autoridades estadounidenses antes de que fuera detenido el 22 de enero.

Thomas Daigle, reportero de CBC, señaló además que la imagen que mostró esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum de Ryan Wedding como prueba de que se entregó voluntariamente, es falsa.

CBC News determinó que la imagen se había generado mediante inteligencia artificial. Se publicó en una cuenta de Instagram que fingía pertenecer al “representante” de Wedding.

Colombo también dijo que conoció a Wedding hace unos días, cuando este llegó a Estados Unidos. Rechazó hablar sobre cómo ni dónde ha vivido su cliente durante la última década. El abogado también se ha negado a comentar los cargos a los que se enfrenta su cliente en Canadá. No ha respondido a ninguna pregunta relacionada con Canadá, alegando que “no soy abogado canadiense”.

TE PUEDE INTERESAR: De edecán en Nuevo León a esposa del capo canadiense Ryan Wedding

DE LOS MÁS BUSCADOS POR EL FBI

Ryan Wedding era uno de los fugitivos más buscados por el FBI, calificado como el ‘“Chapo” Guzmán’ o el “Pablo Escobar” canadiense; también conocido bajo el apodo de “Enemigo Público”.

En noviembre de 2025, las autoridades estadounidenses incrementaron de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que facilitara la captura de Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) en la modalidad de ‘snowboard’.

Según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, Wedding es el líder de una organización internacional de narcotraficantes que cada año introducía decenas de toneladas de cocaína en Estados Unidos y Canadá, procedentes de Colombia y a través de México, donde estaba aliado al Cártel de Sinaloa.

Al hablar de la detención de Wedding, el director del FBI, Kash Patel, hizo referencia a la existencia de un operativo bilateral, una versión desmentida por el gobierno mexicano.

