Canadá elimina el organismo de control de derechos humanos que supervisa a las empresas que operan en el extranjero

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    Canadá elimina el organismo de control de derechos humanos que supervisa a las empresas que operan en el extranjero
    Esta medida se produce en un momento en que Canadá se enfrenta a críticas por parte del gobierno de Donald Trump por sus esfuerzos “inaceptables”. EFE

Mark Carney afirma que la oficina del Defensor del Pueblo canadiense para la Empresa Responsable no ha sido “eficaz” desde su creación en 2019

Canadá está eliminando un organismo de control que investigaba presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por empresas canadienses que operan en el extranjero, después de que Mark Carney dijera que la oficina no había sido “eficaz” desde su creación en 2019.

Esta medida se produce en un momento en que Canadá se enfrenta a críticas por parte del gobierno de Donald Trump por sus esfuerzos “inaceptables” para combatir el trabajo forzoso.

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La Defensoría del Pueblo Canadiense para la Empresa Responsable (Core) fue creada por el gobierno del ex primer ministro Justin Trudeau para investigar el uso de trabajo forzoso por parte de la industria. En aquel entonces, gran parte de la atención se centraba en el uso que China hacía de la minoría étnica uigur para lo que los críticos consideran trabajo forzoso. A pesar de los años de informes públicos de organizaciones de derechos humanos, Pekín niega las acusaciones de que practica la esclavitud moderna.

Sin embargo, en sus seis años de existencia, el organismo de control canadiense solo ha iniciado cinco investigaciones, entre ellas contra tres empresas de ropa estadounidenses con operaciones en el país (Ralph Lauren, Nike y Levi Strauss), así como contra dos empresas mineras: GobiMin y Dynasty Gold Corp.

En casi todos los casos, las acusaciones se centraron en el uso de trabajo forzoso en la región nororiental de Xinjiang, en China. El organismo de control también recurrió a su mecanismo de mediación después de que Hugo Boss se enfrentara a acusaciones de haber utilizado mano de obra forzosa uigur. Core solo ha emitido recomendaciones formales contra dos empresas.

Como parte de sus medidas de austeridad, Carney ha dicho que los liberales revisarán el funcionamiento de varias oficinas del gobierno federal y realizarán recortes allí donde los recursos se utilicen de manera ineficiente.

“Parte de la función del gobierno es analizar las cosas, determinar su eficacia e intentar mejorarlas”, afirmó, y añadió que la decisión de suprimir el puesto se tomó “hace unos meses”. Explicó que, si bien Canadá cuenta con legislación formal para combatir este problema, incluida la Ley de Lucha contra el Trabajo Forzoso y el Trabajo Infantil en las Cadenas de Suministro , su aplicación ha sido “menos eficaz”.

A pesar de las críticas al organismo de control, los ministros federales lo han calificado como una parte importante de los esfuerzos de Canadá para combatir las violaciones de los derechos humanos. Durante su gira por China en la primavera, como parte de una misión comercial, el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, mencionó a Core como una salvaguarda contra el uso de trabajo forzoso en los automóviles chinos que algún día podrían venderse en Canadá.

Otros legisladores afirman que el organismo de supervisión necesita recursos, no ser eliminado.

«A CORE nunca se le ha otorgado la independencia ni las facultades necesarias para desempeñar su función correctamente», declaró la líder del Partido Verde, Elizabeth May, en un comunicado. «El Partido Verde lleva mucho tiempo reclamando el fortalecimiento de esta oficina para que pueda investigar los abusos, obtener pruebas y exigir responsabilidades. La solución a una oficina deficiente no puede ser simplemente suprimirla por completo».

Los liberales anunciaron el viernes que la nueva legislación crearía una lista pública de productos vinculados al trabajo forzoso en regiones específicas y exigiría a los importadores demostrar que los productos procedentes de dichas regiones no se fabricaron mediante la esclavitud.

Esta medida se produce en un momento en que Estados Unidos ha criticado a Canadá, y a otras 80 naciones, por su supuesta incapacidad para abordar el uso de mano de obra forzosa en las cadenas de suministro.

La Casa Blanca anunció recientemente que impondría aranceles a Canadá por lo que consideró normas de aplicación laxas en relación con los productos elaborados con trabajo forzoso. Los liberales afirman que su nueva legislación debería abordar las cuestiones planteadas por la administración Trump.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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