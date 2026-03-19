Canadá impulsa un esfuerzo conjunto del G7 y Oriente Medio para reducir la escalada de la guerra con Irán

En Londres, donde se reunió con la secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, tras conversar con su homólogo turco, Hakan Fidan, Anand declaró al periódico The Guardian que esperaba que una reunión del G7 presidida por Francia, que este año ostenta la presidencia del grupo, pudiera dar pie a un enfoque colectivo más amplio ante la crisis.

Canadá está impulsando un enfoque colectivo del G7 y de Oriente Medio para reducir la escalada de la guerra con Irán, incluyendo vías de escape que podrían poner fin al conflicto, según declaró la ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Anita Anand.

Europa y Canadá se han mantenido prácticamente al margen de la campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes, a la que Irán ha respondido con ataques con misiles y drones contra sus vecinos del Golfo y amenazas a la navegación en el estrecho de Ormuz. Recién ahora están comenzando a coordinar su postura.

Anand afirmó haber redactado un “documento de principios” para compartir con otros “con el fin de reducir el riesgo de contagio regional, minimizar los impactos colaterales en los estados no beligerantes y las poblaciones civiles y, finalmente, mitigar las crisis económicas locales”.

“Es un documento en el que estoy trabajando con varios países. Estoy hablando con todos los países del G7 y con todos los socios afectados por la guerra en Oriente Medio para recalcar el principio de la desescalada”, dijo.

“Es importante que hablemos sobre las vías de escape. Quiero dialogar con los países directamente afectados por los ataques de represalia, en particular, para que este sea un debate colectivo y coordinado sobre dichas vías.”

Los diplomáticos reconocen la extrema dificultad de poner fin a la guerra, ya que Irán busca algún tipo de garantía de que no volverá a ser atacado, pero es poco probable que dicha garantía se presente en un formato que Teherán acepte.

Los niveles de confianza entre Estados Unidos e Irán se encuentran en su punto más bajo, y es posible que Donald Trump haya establecido la reapertura del estrecho de Ormuz como uno de sus objetivos de guerra.

Anand hizo hincapié en la falta de entusiasmo de Canadá por el ataque estadounidense-israelí, pero al mismo tiempo calificó la respuesta de Irán de reprobable y una violación del derecho internacional.

«No se nos consultó sobre la operación militar ofensiva. No participamos en la operación ofensiva. No tenemos intención de participar en la operación militar en ningún momento», declaró. «¿Acaso eso significa que no nos preocupa el estrecho de Ormuz? Reconocemos la importancia de la interrupción de la producción del 20 % de las reservas mundiales de petróleo. Esto representa un grave problema para las cadenas de suministro de alimentos y de energía».

Canadá alberga una numerosa diáspora iraní, pero no mantiene relaciones diplomáticas con Teherán desde hace 15 años. Ha declarado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como una entidad terrorista.

Podría decirse que los estados europeos y Canadá han tardado en coordinar su respuesta inicial a los ataques estadounidenses, pero sus posturas están convergiendo gradualmente.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, pronunció recientemente un discurso muy aclamado en el Foro Económico Mundial de Davos, en el que pidió a las “potencias medianas” que sean más activas frente a las grandes potencias hegemónicas, algo que no han hecho durante la crisis de Irán.

Anand afirmó que el discurso de Carney seguía teniendo eco entre todos los diplomáticos con los que habló. «Puso de manifiesto que nos encontramos en un momento único en el que los países con intereses y valores afines pueden ser más poderosos e influyentes juntos que por separado», declaró.

La constelación precisa de alianzas de potencias intermedias estaría determinada por el pragmatismo, dijo, y sería “diferente en diferentes temas, ya sea la coalición de los dispuestos en Ucrania, ya sean los cinco países nórdicos más Canadá en materia de soberanía del Ártico, o ya sean Australia, India y Canadá en tecnología de la información”.

Negó que Canadá se viera obligada a desplegar sus alas diplomáticas únicamente debido a las dificultades en sus relaciones con Trump, pero reconoció que había estado siguiendo una política de diversificación comercial desde principios de 2025.

“Desde que Mark Carney asumió el cargo de primer ministro, hemos firmado más de 12 acuerdos comerciales en seis meses en cuatro continentes”. Añadió que el objetivo es duplicar el comercio con países no estadounidenses en los próximos 10 años. “Lo estamos logrando con celeridad”.

Anand, exministro de Defensa, también abogó por la incorporación del Reino Unido al Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia. Las negociaciones sobre su estatuto están programadas para la próxima semana en Montreal.

El objetivo es que el banco proporcione capital a las empresas de defensa que deseen expandirse para satisfacer la creciente demanda.