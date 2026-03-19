Asegura Gobierno de Sheinbaum que rebasó meta de cien mil tarjetas de Finabien para envío de remesas

El gobierno federal superó en enero la meta de colocación de tarjetas Finabien para el envío de remesas desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos. De acuerdo con Rocío Mejía, titular de Financiera para el Bienestar, se alcanzaron 132 mil 837 tarjetas, por encima del objetivo inicial de cien mil. Durante la conferencia matutina, destacó que el programa acumula 24 semanas consecutivas encabezando el registro de Profeco en cuanto a menores comisiones y mejor tipo de cambio, posicionándose como una de las opciones más competitivas para el envío de dinero.

Mejía recordó que, tras el relanzamiento de la tarjeta el 18 de julio, en ese mismo mes se distribuyeron 26 mil plásticos, mientras que en enero la cifra fue de 21 mil 788, lo que refleja una adopción sostenida entre los usuarios. Asimismo, hizo un llamado a los mexicanos en Estados Unidos a difundir el uso de esta herramienta financiera, al subrayar sus ventajas: una comisión fija de 2.99 dólares para envíos de entre 100 y 2,500 dólares, costos inferiores a los de otras remesadoras, y la exención del impuesto del 1% que se aplica en operaciones de efectivo a efectivo en ese país.

Finalmente, señaló que la tarjeta permite realizar aportaciones al IMSS y que en el corto plazo también facilitará contribuciones al Infonavit. Además, ofrece la posibilidad de contratar un seguro de repatriación con un costo aproximado de 20 dólares.

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