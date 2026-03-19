Asegura Gobierno de Sheinbaum que rebasó meta de cien mil tarjetas de Finabien para envío de remesas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 marzo 2026
    Asegura Gobierno de Sheinbaum que rebasó meta de cien mil tarjetas de Finabien para envío de remesas
    Hizo un llamado a los mexicanos en Estados Unidos a difundir el uso de esta herramienta financiera, al subrayar sus ventajas. CAPTURA DE PANTALLA

Destacó que el programa acumula 24 semanas consecutivas encabezando el registro de Profeco en cuanto a menores comisiones

El gobierno federal superó en enero la meta de colocación de tarjetas Finabien para el envío de remesas desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos. De acuerdo con Rocío Mejía, titular de Financiera para el Bienestar, se alcanzaron 132 mil 837 tarjetas, por encima del objetivo inicial de cien mil.

Durante la conferencia matutina, destacó que el programa acumula 24 semanas consecutivas encabezando el registro de Profeco en cuanto a menores comisiones y mejor tipo de cambio, posicionándose como una de las opciones más competitivas para el envío de dinero.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-gobierno-de-sheinbaum-que-han-apoyado-a-189-mil-830-mexicanos-deportados-de-eu-PM19626548

Mejía recordó que, tras el relanzamiento de la tarjeta el 18 de julio, en ese mismo mes se distribuyeron 26 mil plásticos, mientras que en enero la cifra fue de 21 mil 788, lo que refleja una adopción sostenida entre los usuarios.

Asimismo, hizo un llamado a los mexicanos en Estados Unidos a difundir el uso de esta herramienta financiera, al subrayar sus ventajas: una comisión fija de 2.99 dólares para envíos de entre 100 y 2,500 dólares, costos inferiores a los de otras remesadoras, y la exención del impuesto del 1% que se aplica en operaciones de efectivo a efectivo en ese país.

Finalmente, señaló que la tarjeta permite realizar aportaciones al IMSS y que en el corto plazo también facilitará contribuciones al Infonavit. Además, ofrece la posibilidad de contratar un seguro de repatriación con un costo aproximado de 20 dólares.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


4T
Migrantes
remesas

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Murmullos antinacionales

Murmullos antinacionales
NosotrAs: ¿Recuerdas la primera vez que te acosaron en la calle?

NosotrAs: ¿Recuerdas la primera vez que te acosaron en la calle?
Hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes perfila liderazgo del CJNG tras su muerte

Juan Carlos Valencia, hijastro de ‘El Mencho’, sería el nuevo líder del CJNG, según WSJ
Aventura. El éxito de K-pop Demon Hunters abriría la puerta a conciertos con artistas reales y experiencias virtuales.

Netflix planea llevar a ‘Huntrix’ de K-pop Demon Hunters a una gira mundial
El equinoccio de primavera de 2026 ocurrirá la mañana del viernes 20 de marzo.

Equinoccio de primavera 2026: ¿Cómo ver el cambio de estación y qué significa en México?
El proceso de inscripción se organizará de acuerdo con la inicial del primer apellido de la persona solicitante.

Calendario de registro para la Pensión para Personas con Discapacidad en marzo 2026
Petición. Miley Cyrus reveló que consideraría el Super Bowl solo si logra un concepto que reduzca la presión del evento.

¿Eso es un sí? Miley Cyrus abre la puerta al Super Bowl, pero con condiciones
Chivas de Guadalajara goleó 5-0 a León en el Estadio Akron y recuperó el liderato de la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX.

Golea Chivas al León: El Rebaño recupera el liderato del Clausura 2026 de la Liga MX