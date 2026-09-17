Canadá responde a Trump tras alianza con la Unión Europea: “Nadie va a dictarnos con quién alcanzar acuerdos.”

La Unión Europea propuso a Canadá convertirse en el primer “miembro asociado” de su historia. La iniciativa busca proteger la economía y la autonomía comercial de ambas partes frente a las presiones de Estados Unidos.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, respaldó la propuesta durante su discurso ante el Parlamento Europeo este jueves 17 de septiembre. Carney dejó claro que Canadá no aceptará presiones externas sobre sus decisiones de política exterior y comercio.

”Nadie va a decirnos qué idioma debemos hablar, nadie va a dictarnos nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos internacionales.”, declaró el ministro.

LAS AMENAZAS DE TRUMP Y LA RESPUESTA DE CANADÁ

Donald Trump criticó duramente la propuesta y la calificó como un acto hostil. El presidente estadounidense amenazó con aplicar impuestos elevados a las importaciones o suspender el comercio con Europa si el acuerdo se concreta.

La Comisión Europea aclaró que este acercamiento no busca atacar a ningún país. Las autoridades europeas señalaron que la alianza tiene como objetivo fortalecer la seguridad económica y los valores democráticos compartidos.

”La propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no está dirigida contra nadie”, declaró Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea.