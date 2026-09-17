Canadá responde a Trump tras alianza con la Unión Europea: “Nadie va a dictarnos con quién alcanzar acuerdos.”

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    Canadá responde a Trump tras alianza con la Unión Europea: “Nadie va a dictarnos con quién alcanzar acuerdos.”
    Mark Carney, primer ministro de Canadá, frente al parlamento de la Unión Europeo tras alianza Canadá-UE. X

Mark Carney, ministro de Canadá, defiende la integración estratégica con la UE como miembro asociado tras las amenazas de aranceles de Trump.

La Unión Europea propuso a Canadá convertirse en el primer “miembro asociado” de su historia. La iniciativa busca proteger la economía y la autonomía comercial de ambas partes frente a las presiones de Estados Unidos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-amenaza-con-grandes-aranceles-contra-europa-si-canada-se-asocia-a-la-ue-FA23544188

El primer ministro canadiense, Mark Carney, respaldó la propuesta durante su discurso ante el Parlamento Europeo este jueves 17 de septiembre. Carney dejó claro que Canadá no aceptará presiones externas sobre sus decisiones de política exterior y comercio.

”Nadie va a decirnos qué idioma debemos hablar, nadie va a dictarnos nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos internacionales.”, declaró el ministro.

LAS AMENAZAS DE TRUMP Y LA RESPUESTA DE CANADÁ

Donald Trump criticó duramente la propuesta y la calificó como un acto hostil. El presidente estadounidense amenazó con aplicar impuestos elevados a las importaciones o suspender el comercio con Europa si el acuerdo se concreta.

La Comisión Europea aclaró que este acercamiento no busca atacar a ningún país. Las autoridades europeas señalaron que la alianza tiene como objetivo fortalecer la seguridad económica y los valores democráticos compartidos.

”La propuesta para reforzar nuestra asociación con Canadá no está dirigida contra nadie”, declaró Olof Gill, portavoz de Comercio de la Comisión Europea.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/eu-impone-sanciones-a-empresas-de-cuba-de-explotacion-de-minerales-y-desarrollo-militar-AC23562255

¿CUÁLES SON LAS ÁREAS DE COOPERACIÓN?

El proyecto de integración impulsará sectores clave para el desarrollo económico y la seguridad regional:

Defensa e industria: Canadá podrá participar en programas europeos de préstamos y producción militar.

Energía y recursos: Ambas regiones impulsarán el comercio de gas, hidrógeno y minerales esenciales.

Ciencia y educación: Se facilitará el intercambio académico y la investigación en inteligencia artificial.

UN PUNTO A CONSIDERAR

El estatus de miembro asociado no existe formalmente en las leyes actuales de la Unión Europea. La propuesta deberá ser analizada y votada por los 27 países que integran el bloque.

Los gobiernos de España y Francia mostraron su apoyo inicial para discutir el proyecto. Las negociaciones formales sobre esta alianza continuarán en los próximos meses.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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