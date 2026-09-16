Trump amenaza con grandes aranceles contra Europa si Canadá se asocia a la UE

Trump dijo en una rueda de prensa en Carolina del Norte que la eventual integración de Canadá a la UE sería un “acto hostil” y aseguró que impondría “serios aranceles” para frenar a Europa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer grandes aranceles a Europa o incluso dejar de comerciar directamente con el bloque si Canadá es nombrada miembro especial de la Unión Europea (UE).

”Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial”, agregó Trump, quien cuestionó así la posibilidad de que el país norteamericano estreche sus vínculos con la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó este miércoles ante el Parlamento Europeo “abrir la puerta” para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la UE, una fórmula que permitiría estrechar la cooperación entre ambas partes en áreas como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

La propuesta se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, aclarara el domingo que su Gobierno no busca que Canadá se convierta en miembro de la UE, sino impulsar una “alianza única” con el bloque basada en valores, prioridades e intereses compartidos.

El estatus de “miembro asociado” no existe actualmente como categoría en los tratados de la UE, por lo que su eventual creación requeriría negociar sus condiciones y contar con el respaldo de los 27 Estados miembros.

Canadá y la UE ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa, en un proceso de acercamiento que se ha intensificado ante las tensiones comerciales con Estados Unidos.

La iniciativa cuenta además con un amplio respaldo entre los canadienses, una encuesta de Abacus Data divulgada el lunes señala que el 81 % apoya una mayor integración con la UE sin que Canadá se convierta en miembro del bloque, mientras que el 80 % respalda profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía.