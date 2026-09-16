Trump amenaza con grandes aranceles contra Europa si Canadá se asocia a la UE

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Trump amenaza con grandes aranceles contra Europa si Canadá se asocia a la UE
    Trump declaró que le parece una idea ridícula y que Canadá no ha sido un buen socio comercial para EU. UNSPLASH

El presidente de EU dijo que una eventual integración de Canadá a la Unión Europea sería un acto hostil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer grandes aranceles a Europa o incluso dejar de comerciar directamente con el bloque si Canadá es nombrada miembro especial de la Unión Europea (UE).

Trump dijo en una rueda de prensa en Carolina del Norte que la eventual integración de Canadá a la UE sería un “acto hostil” y aseguró que impondría “serios aranceles” para frenar a Europa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/onu-alerta-por-avance-de-la-ia-y-exige-urgente-frenar-y-regularla-FA23543251

”Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial”, agregó Trump, quien cuestionó así la posibilidad de que el país norteamericano estreche sus vínculos con la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó este miércoles ante el Parlamento Europeo “abrir la puerta” para que Canadá se convierta en el primer “miembro asociado” de la UE, una fórmula que permitiría estrechar la cooperación entre ambas partes en áreas como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

La propuesta se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, aclarara el domingo que su Gobierno no busca que Canadá se convierta en miembro de la UE, sino impulsar una “alianza única” con el bloque basada en valores, prioridades e intereses compartidos.

El estatus de “miembro asociado” no existe actualmente como categoría en los tratados de la UE, por lo que su eventual creación requeriría negociar sus condiciones y contar con el respaldo de los 27 Estados miembros.

Canadá y la UE ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa, en un proceso de acercamiento que se ha intensificado ante las tensiones comerciales con Estados Unidos.

La iniciativa cuenta además con un amplio respaldo entre los canadienses, una encuesta de Abacus Data divulgada el lunes señala que el 81 % apoya una mayor integración con la UE sin que Canadá se convierta en miembro del bloque, mientras que el 80 % respalda profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Aranceles

Personajes


Donald Trump

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
En Coahuila operan cerca de 230 empresas de seguridad privada, por lo que las sanciones aplicadas representan 44% del total de las compañías de este sector.

Coahuila: Aplican 105 sanciones a empresas de seguridad privada por irregularidades
En el evento de despedida en el seno del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) una de sus compañeras se pronunció en contra de la violencia que enluta a las familias.

Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en Morelos, preguntó a sus compañeras si México era en verdad peligroso
El SMN pronostica lluvias muy fuertes, calor de hasta 45 °C y fuertes rachas de viento para este miércoles 16 de septiembre.

Frente frío, monzón y posible ciclón: así cambiará el clima en México este 16 de septiembre, advierte el SMN
Diputados de Coahuila celebraron la cancelación del Pase Turístico de Nuevo León, luego de que el Congreso local había solicitado revisar las reglas aplicables a vehículos con placas foráneas.

Celebran legisladores coahuilenses cancelación del Pase Turístico de Nuevo León
Después de las 22:00 horas, el gobernador Manolo Jiménez apareció en el balcón de Palacio de Gobierno para las tradicionales arengas.

‘Viva nuestra seguridad’: da Manolo Jiménez Grito de Independencia junto a miles de saltillenses
true

Seguridad privada: ¿por qué debemos pagarla?
true

Candidatos de Morena, definidos para mantener el poder
true

Morir joven en México