Canadá se solidariza; dará poco más de cinco mdd en ayuda humanitaria a Cuba

Internacional
/ 25 febrero 2026
    Canadá se solidariza; dará poco más de cinco mdd en ayuda humanitaria a Cuba
    Informó que ante el empeoramiento de la crisis energética que vive el país, está proporcionando la ayuda para los cubanos que están en situación vulnerable AP.

Ante el empeoramiento de la crisis energética que vive el país, está proporcionando apoyo para los cubanos que están en situación vulnerable

TORONTO.- Con el objetivo de que adquiera víveres, Canadá anunció que proporcionará a Cuba “de forma inmediata” poco más de cinco millones de dólares estadounidenses de ayuda humanitaria

La declaración de apoyo de Ottawa ocurre cuando Cuba enfrenta una severa escasez de energía y combustibles básicos, que ha profundizado los cortes de luz, aumentado los costos de transporte y afectado servicios esenciales en el país caribeño.

De acuerdo a información dada por Ottawa los fondos serán entregados a socios “de confianza” con el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) lo que garantizará que la ayuda “llegue directamente al pueblo cubano”.

La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, afirmó hoy en declaraciones a los medios que Ottawa no ha tratado con Washington la distribución de la ayuda humanitaria a Cuba.

“Esta es la política de exteriores de Canadá y estamos concentrados en la situación humanitaria”, afirmó.

La ministra canadiense dijo que “mientras el pueblo de Cuba afronta importantes dificultades, Canadá se solidariza y está proporcionando ayuda específica para atender las necesidades urgentes”.

FUENTE DE TURISMO PARA CUBA

Fue el año pasado que unos 754 mil canadienses eligieron el país caribeño como destino turístico, un 12.4% menos que en 2024, según las cifras oficiales cubanas.

Pero desde el bloqueo energético impuesto por EU, las aerolíneas canadienses se han visto obligadas a suspender sus vuelos a la isla por la falta de combustible para la aviación, lo que está suponiendo un importante golpe a la economía cubana.

No obstante, fue hoy que El Departamento de Tesoro de Estados Unidos informó que emitirá licencias para que las empresas que quieran hacer transacciones de venta con crudo venezolano y sus derivados hacia Cuba puedan hacerlo sin ser sancionadas por Washington.

Lo anterior busca mitigar la grave escasez de combustible que ha enfrentado Cuba tras los bloqueos y sanciones previas que afectaron la llegada de crudo venezolano.

