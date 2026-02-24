Un 25% de las mujeres de Ucrania ha sufrido violencia física o sexual desde el inicio de la guerra

VIENA- El informe titulado “Seeking Safety from War – Violence and rights abuses against women from Ukraine”, publicado el día de hoy precisa que el 25 % de las mujeres se decidieron huir de Ucrania obligadas por la invasión a gran escala por parte de Rusia hace cuatro años afirmó haber sufrido violencia física o sexual, tanto en su propio país como al que llegaron como refugiadas. “Una de cada cuatro mujeres afirma haber experimentado violencia física o sexual desde que comenzó la guerra. Algunas reportan haber sido humilladas física o sexualmente por fuerzas rusas durante interrogatorios”, detalla en un comunicado la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE (FRA por sus siglas en inglés) TE PUEDE INTERESAR: Después de cuatro años de guerra, jóvenes ucranianos buscan un futuro Así mismo, el informe revela desde el 24 de febrero de 2022, alrededor de 2.5 millones de mujeres y niñas que fueron desplazadas de Ucrania recibieron protección temporal en varios países de la Unión Europea, en donde tienen acceso a tener una residencia y un empleo. “Una de cada cuatro mujeres recibió ofertas potencialmente explotadoras de trabajo, alojamiento o transporte, y la mitad dice haber sido atacada física o verbalmente en la Unión Europea por hablar ucraniano”, explica la FRA. No obstante, el reporte advierte de que la llegada a esos países no ha puso fin ni a la violencia ni a la vulnerabilidad para muchas de estas mujeres ucranianas. Para poder realizar este informe la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE entrevistó a 1,223 mujeres con el propósito de analizar cuales han sido las “experiencias de las mujeres”, así como “los riesgos que enfrentaron al huir de la guerra y sus vidas en la Unión Europea”. describe la FRA.

En opinión de Sirpa Rautio, quien es la directora de la FRA “la guerra de agresión rusa en Ucrania ha traído un sufrimiento incalculable a millones de personas, incluidas las mujeres que huyen del conflicto. Buscar refugio en Europa debería haberles brindado consuelo”; Rautio concluye explican que “a pesar de las protecciones ofrecidas por la UE, muchas mujeres sufren graves vulneraciones; otras se sienten inseguras. Los Estados miembros de la UE deben garantizar que las mujeres reciban protección, apoyo y justicia por lo que han padecido, para que puedan reconstruir sus vidas.” TE PUEDE INTERESAR: Tras 4 años de guerra rusa en Ucrania, la paz sigue siendo esquiva aún con la presión de EU Las entrevistas fueron que realizadas entre los meses de marzo y junio de 2024 en Alemania, República Checa y Polonia, siendo estos países quienes más refugiados de guerra han acogido, muestran que muchos de los casos ocurrieron “abusos de derechos, violencia y explotación”. Antes de verse obligas a huir, las mujeres que vivían en zonas de Ucrania que estaban ocupadas por las tropas rusas fueron detenidas y registradas en las calles, y muchas de ellas, precisa el informe, fueron humilladas tanto física como sexualmente. “Un soldado ruso me aplastó las piernas con una maleta y me quebró las piernas. Herían específicamente a quienes se marchaban”, expresó a la Agencia de Noticias EFE una de las encuestadas en Polonia. En este sentido, de las mujeres que expresaron que fueron víctimas de violencia física o sexual, el 62 % indicó que la sufrió en el país que le dio refugio, en tanto que el resto señaló que experimentó los abusos en Ucrania o durante su viaje hacia Europa. RADIOGRAFÍA DE LOS ABUSOS El informe descubrió que los abusos perpetrados por las fuerzas rusas, un 10% de las mujeres aseveró que fueron interrogadas por fuerzas rusas; de estas, “el 51% fue humillada físicamente y el 29% humillada sexualmente”, apunta la FRA.

En cuanto a la violencia generalizada contra las mujeres, un 25% de las mujeres que provenían de Ucrania padecieron violencia física o sexual desde el inicio de la guerra; “el 54% fue atacada física o verbalmente en la UE por hablar ucraniano en público. Esto ha dejado a la mayoría de las encuestadas sintiéndose ansiosas, vulnerables o con menor confianza en sí mismas”. Además, la FRA precisó que “el 51% de las mujeres sufrió acoso sexual desde que comenzó la guerra y el 23% fue acosada sexualmente en línea. Muy pocas denunciaron los incidentes, ya sea ante organizaciones que apoyan a personas de Ucrania (3%) o ante servicios de apoyo a víctimas (3%)”.

El informe alerta sobre el riesgo de explotación, en donde el 24% de las mujeres encontró ofertas laborales “potencialmente explotadoras de transporte, alojamiento o trabajo. Entre las mujeres que trabajan, el 36% lo hacía sin contrato y el 24% estaba mal remunerada o no recibía pago alguno”. También el informe revela una falta de apoyo; el 10% de las personas que fueron encuestadas manifestaron que no se sentían seguras en su alojamiento; por otra parte, el 79% expresó que enfrentó dificultades para llegar a fin de mes, mientras que el 27% indicó no contaba con acceso a servicios de salud mental para poder superar el trauma de la guerra, a pesar de a sus derechos a trabajar, acceder a vivienda y recibir apoyo social. Del total de las mujeres encuestadas, tan solo el 13%, decidió presentar una denuncia ante la policía. Entre las razones más comunes para no denunciar sobresale la percepción de que el incidente “no era lo suficientemente grave”, la desconfianza en que hablar sobre lo que les ocurrió pudiera ayudar y la falta de información sobre los recursos disponibles. “Ahora veo que era necesario consultar a un psicólogo, pero en ese momento sentí una desesperación muy grande. Ese insulto destruyó las ganas de hacer algo, hablar con alguien, porque no tenía fuerza ni energía”, comentó a EFE una de las entrevistadas. CONCLUSIONES DEL INFORME La Agencia de Derechos Fundamentales de la UE hace las siguientes sugerencias: - “Garantizar que las mujeres que huyen de la guerra en Ucrania reciban plena protección frente a la violencia de género, incluso cuando finalice la protección temporal”. - “Proporcionar asistencia integral que minimice los riesgos para su seguridad y asegurar que la policía y los servicios públicos respondan adecuadamente para fomentar las denuncias”. - “Capacitar a policías y profesionales de la salud para identificar e investigar adecuadamente los incidentes, contactar de manera proactiva a las víctimas y dotar a los servicios de apoyo de recursos para abordar los diversos traumas vinculados a la guerra”. - “Reforzar las leyes penales para que todas las formas de violencia contra las mujeres sean procesadas judicialmente. Las leyes y políticas también deberían cubrir el acoso cibernético, con la cooperación de proveedores de servicios digitales”. - “Reforzar las inspecciones laborales en los sectores donde las mujeres migrantes recién llegadas corren mayor riesgo y capacitar a los inspectores para detectar la explotación”. Con información de la Agencia de Noticias EFE y EU Fundamental Rights Agency (Agencia de Derechos Fundamentales de la UE)

