Canal de Panamá limita el tráfico de barcos para conservar agua a medida que se intensifica El Niño

Por la vía interoceánica transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial y pasan entre 36 y 38 barcos diarios, aunque en abril y por el efecto de la guerra en Medio Oriente sobre el Estrecho de Ormuz, la demanda aumentó y llegaron a transitar hasta 41 buques diarios.

Cruzar el Canal de Panamá podrá costar millones de dólares adicionales a los buques que no tengan reserva de paso mientras la vía se ve obligada a reducir el tránsito para administrar el agua, indispensable para su operación, ante un fenómeno de El Niño que podría ser más severo y adelantar la temporada seca.

La mayoría de los barcos asegura su cupo con meses de anticipación, mientras otros buques sin reserva pueden competir por los espacios disponibles mediante subastas.

A partir del 3 de septiembre el canal dispondrá de 34 cupos diarios, 25 de los cuales serán para transitar por las viejas esclusas y nueve por las de la vía ampliada operativa desde hace una década. Desde el 15 del mismo mes se reducirán a 32, de ellos 23 por las viejas esclusas que son más chicas. Además, se reorganizarán las subastas, por lo que los buques que lleguen sin una reserva confirmada podrían enfrentar mayores tiempos de espera.

Serían las restricciones más importantes desde la crisis por la sequía registrada en 2023 y 2024 que obligó al canal a medidas más drásticas que ocasionaron congestionamientos de buques.

La presión por conseguir un cupo se ha visto reflejada en las subastas incluso antes de que entren en vigor las restricciones. Este mes se registró en una subasta el récord de 5.3 millones de dólares para poder pasar el próximo 1 de septiembre, según información de un funcionario de la industria marítima de Panamá que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a dar esa información. En condiciones normales, las subastas rondan entre 50 mil y 100 mil dólares.

Las restricciones buscan anticiparse a una temporada seca que podría comenzar antes de lo habitual y prolongarse durante unos cinco meses, obligando al canal a administrar y hacer rendir el agua dulce disponible en sus lagos hasta el regreso de las lluvias previsto para abril o mayo de 2027.

“Es posible que la estación seca se adelante por lo menos un mes”, explicó el administrador del canal Ricaurte Vásquez en entrevista con The Associated Press.

Agregó que “el agua que tenemos, la que aspiramos tener y que vamos observando día a día, es la que nosotros estamos tratando de mantener y mejor utilizar de tal forma de que podamos ofrecer la máxima capacidad a nuestros clientes”.

Las opciones fuera del país también son limitadas: según Carlos Urriola, consultor en temas portuarios, las terminales cercanas al área del canal no tienen actualmente capacidad suficiente y otras alternativas regionales, como Cartagena, se encuentran bastante llenas.

LOS IMPACTOS DE EL NIÑO

Steve Paton, director del Programa de Monitoreo Físico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, señaló que desde abril las precipitaciones en la cuenca del canal han alcanzado apenas dos tercios del promedio y presentan una tendencia a la baja.

“El canal se basa en sus reservas hídricas... y en un año normal tenemos grandes aportes de las lluvias, sobre todo que vienen de la parte alta de la cuenca”, dijo el científico.

La incidencia en Panamá del fenómeno El Niño de este año —que provocará un alza en la temperatura del Pacífico y reducirá las lluvias— hace prever menor operabilidad en el canal.

“Tenemos siglos de monitorear condiciones atmosféricas en el mar, pero nunca jamás hemos documentado un evento con la magnitud pronosticada para este”, dijo Paton.