El colapso de un glaciar provocó inundaciones repentinas catastróficas en Nepal

El derrumbe de un glaciar provocó las catastróficas inundaciones repentinas de esta semana, que dejaron al menos 273 muertos y más de 1.300 desaparecidos al impactar en la frontera entre Nepal y China , desatando lo que las autoridades han descrito como un “tsunami caído del cielo”. Según informó Al Jazeera, un trozo de hielo se desprendió de un glaciar en lo alto del Himalaya alrededor de las 8:40 de la mañana del miércoles y cayó desde una altura de unos 5.180 metros, estrellándose contra el fondo de un valle y creando lo que se conoce como una avalancha de hielo.

Mientras el hielo caía, fue arrastrando escombros y llegó al río Lhende, situado a unos 19 kilómetros de la frontera entre Nepal y China. La acumulación de escombros provocó inicialmente que el río quedara bloqueado antes de que la presa cediera, desatando un violento torrente aguas abajo. “Era una cantidad de agua enorme. Imagínense, eran 20 millones de metros cúbicos de agua extra en el río, y fue como un tsunami caído del cielo”, dijo Bishal Nath Upreti, presidente del Centro Nepalí para la Gestión de Desastres, al programa “Today” de la BBC.

“Es una cantidad enorme de escombros, y todo a su paso quedó completamente arrasado. Pueblos y aldeas a lo largo de casi 40 o 50 kilómetros quedaron totalmente destruidos.” Upreti declaró que las inundaciones del miércoles fueron “uno de los mayores desastres” en la historia de Nepal. Inicialmente, el Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de magnitud 4,4 había sacudido la zona a 41 millas al norte de Katmandú, la capital de Nepal, antes de revisar su evaluación.

Según la AFP, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que “un análisis adicional de las estaciones sísmicas cercanas, las ondas sísmicas de largo período y las imágenes satelitales permitió determinar que el evento sísmico fue en realidad un colapso glacial y un flujo de escombros, y que no se produjo ningún terremoto”. El derrumbe del glaciar provocó “impactos catastróficos río abajo”. Un alud de lodo arrasó el puerto de Gyirong, en el Tíbet controlado por China, mientras que las aldeas situadas en las riberas de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, en Nepal, quedaron devastadas por una pared de agua, escombros y lodo de 10 metros de altura que descendió por la corriente. “Empecé a correr”, dijo Bibek Kumal, un trabajador nepalí de 24 años, revelando que estaba trabajando en una letrina cuando se produjeron los deslizamientos de tierra. El derrumbe del glaciar provocó “impactos catastróficos río abajo”. Un alud de lodo arrasó el puerto de Gyirong, en el Tíbet controlado por China, mientras que las aldeas situadas en las riberas de los ríos Bhote Koshi y Trishuli, en Nepal, quedaron devastadas por una pared de agua, escombros y lodo de 10 metros de altura que descendió por la corriente. “Empecé a correr”, dijo Bibek Kumal, un trabajador nepalí de 24 años, revelando que estaba trabajando en una letrina cuando se produjeron los deslizamientos de tierra. “Entonces, una pared de agua cayó con estruendo, como si fuera un terremoto.” Kumal, que fue hospitalizado pero sobrevivió, dio gracias por haber acabado en un árbol de mango mientras era arrastrado por la corriente. “Si no hubiera habido un árbol de mango, me habría arrastrado la corriente hasta morir.” Unas 360 personas han muerto, y las autoridades temen que la cifra aumente.