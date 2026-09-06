Candidata ultraderechista Marine Le Pen encabeza intención de voto en Francia

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    Candidata ultraderechista Marine Le Pen encabeza intención de voto en Francia
    Marine Le Pen (izquierda) podría ganar la primera vuelta de las elecciones para la presidencia del estado francés. AP

Las elecciones presidenciales del estado francés se realizarán el domingo 27 de septiembre de 2026

La ultraderechista Marine Le Pen se mantiene a la cabeza en intención de voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2027, mientras que Édouard Philippe es actualmente el candidato centrista mejor posicionado para llegar a la segunda vuelta, según un sondeo de Ipsos/Bva para “Le Parisien” publicado hoy.

Con entre el 34% y el 36% de los votos en la primera vuelta, la candidata de Rassemblement National (RN) aventaja ampliamente a sus rivales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/que-significa-el-fallo-judicial-para-las-posibilidades-presidenciales-de-marine-le-pen-en-francia-HN21972757

El apoyo a RN parece estable: la cifra es muy similar a la registrada en junio por la misma encuestadora para Jordan Bardella, quien en aquel momento fue evaluado como posible candidato.

Por detrás de Marine Le Pen, Édouard Philippe -candidato de Horizons- parece ser quien está mejor posicionado (en casi todos los escenarios) para pasar a la segunda vuelta.

La única excepción, no obstante, es el escenario en el que Gabriel Attal (Renaissance) compite junto a él; en ese caso, Philippe (14.5%) se vería superado por un estrecho margen por el líder de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon (15%), mientras que Attal obtendría el 7.5% de los votos.

Si Gabriel Attal no se presenta, Édouard Philippe alcanzaría el 19%, aventajando en cuatro puntos a Jean-Luc Mélenchon y situándose claramente por delante de Bruno Retailleau (Les Républicains, 7.5%).

Este último registra un descenso de 1.5 puntos en este escenario con respecto a la última encuesta de Ipsos para “Le Parisien”, realizada en junio.

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