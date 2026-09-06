Candidata ultraderechista Marine Le Pen encabeza intención de voto en Francia

Con entre el 34% y el 36% de los votos en la primera vuelta, la candidata de Rassemblement National (RN) aventaja ampliamente a sus rivales.

La ultraderechista Marine Le Pen se mantiene a la cabeza en intención de voto para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2027, mientras que Édouard Philippe es actualmente el candidato centrista mejor posicionado para llegar a la segunda vuelta, según un sondeo de Ipsos/Bva para “Le Parisien” publicado hoy.

El apoyo a RN parece estable: la cifra es muy similar a la registrada en junio por la misma encuestadora para Jordan Bardella, quien en aquel momento fue evaluado como posible candidato.

Por detrás de Marine Le Pen, Édouard Philippe -candidato de Horizons- parece ser quien está mejor posicionado (en casi todos los escenarios) para pasar a la segunda vuelta.

La única excepción, no obstante, es el escenario en el que Gabriel Attal (Renaissance) compite junto a él; en ese caso, Philippe (14.5%) se vería superado por un estrecho margen por el líder de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon (15%), mientras que Attal obtendría el 7.5% de los votos.

Si Gabriel Attal no se presenta, Édouard Philippe alcanzaría el 19%, aventajando en cuatro puntos a Jean-Luc Mélenchon y situándose claramente por delante de Bruno Retailleau (Les Républicains, 7.5%).

Este último registra un descenso de 1.5 puntos en este escenario con respecto a la última encuesta de Ipsos para “Le Parisien”, realizada en junio.