¿Qué significa el fallo judicial para las posibilidades presidenciales de Marine Le Pen en Francia?

Un tribunal de París ha dictado sentencia sobre la apelación de Marine Le Pen contra su condena por malversación de fondos públicos, lo que en principio podría permitir a la figura más destacada de la ultraderecha francesa presentarse a las elecciones presidenciales del próximo año.

A continuación, analizamos el fallo, el caso que lo originó y lo que significa la decisión del tribunal para la carrera por suceder a Emmanuel Macron como presidente de Francia.

¿Qué decidió el tribunal?

El tribunal de apelación confirmó la sentencia de un tribunal inferior de marzo de 2025 que declaró a Le Pen culpable de malversación de fondos de la UE. Sin embargo, redujo la duración de ambas partes de la condena original: la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión parcialmente suspendida.

El tribunal de apelaciones impuso a la candidata presidencial en tres ocasiones, que ha transformado su partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) de un grupo marginal extremista al partido más grande del parlamento francés, una inhabilitación de 45 meses para ejercer cargos públicos, de los cuales 30 meses quedaron en suspenso.

Tras declararla culpable de malversación de fondos públicos europeos en su calidad de eurodiputada y entonces presidenta de la RN, el tribunal también dictaminó que Le Pen, de 57 años, debe cumplir una pena de prisión de tres años, de los cuales dos quedan en suspenso y el tercero se cumplirá bajo arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de localización en el tobillo.

En marzo de 2025, el tribunal de primera instancia condenó a Le Pen a una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato, y a una pena de prisión de cuatro años, con dos años de suspensión, lo que en la práctica paralizó su cuarta candidatura a la presidencia de Francia hasta que se resolviera la apelación.

¿De qué trataba el caso?

Junto con 23 ex eurodiputados, asistentes y contables, así como con el partido Agrupación Nacional, Le Pen fue acusada de dirigir un sistema que utilizaba dinero destinado a la contratación de asistentes parlamentarios europeos para pagar al personal que trabajaba para el partido en Francia.

Los acusados eran sospechosos de haber malversado 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016, primero bajo la dirección de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, y, después de 2011, bajo la de ella. Una secretaria personal y un guardaespaldas figuraban entre los empleados declarados como asistentes parlamentarios.

“Marine Le Pen se impuso con autoridad y determinación dentro del marco establecido por su padre”, dictaminó el tribunal inferior, desempeñando un “papel central” en la “optimización” de un sistema diseñado para “ahorrar dinero [al partido] gracias al Parlamento Europeo”.

Le Pen afirmó que su partido fue víctima de una “caza de brujas” y, junto con otras 10 personas, apeló, negando durante su segundo juicio que su partido tuviera algún tipo de sistema destinado a malversar fondos de la UE, y afirmando que había actuado de “completa buena fe”.

Figuras nacionalistas destacadas como Viktor Orbán en Hungría y Matteo Salvini en Italia denunciaron el veredicto del tribunal inferior como una “violación de las normas democráticas”, mientras que Donald Trump lo calificó de “algo muy importante”, comparándolo con sus propias batallas legales en Estados Unidos.

¿Qué significa la decisión del tribunal de apelaciones para Le Pen?

Tras su decisión, el tribunal de apelación declaró que su objetivo había sido “evaluar la pena a la luz de cualquier infracción del derecho a presentarse a las elecciones”, argumentando que “la libertad de elección de los votantes, requisito indispensable para la expresión del voto democrático, debe tenerse en cuenta”.

Eso es precisamente lo que hizo: al reducir de hecho su inhabilitación para el cargo a 15 meses (45 meses en total, con 30 meses suspendidos), se aseguró de que, en principio, pudiera presentarse a la presidencia, ya que los 15 meses comenzaron con el veredicto del tribunal inferior en marzo del año pasado.

Sin embargo, al ordenarle que lleve una pulsera electrónica durante un año, se le ha hecho muy difícil, tanto política como prácticamente, cumplir con su obligación; si bien los términos exactos del arresto domiciliario y el seguimiento electrónico deberán ser decididos por otro juez en las próximas semanas.

En principio, una orden de arresto domiciliario con vigilancia electrónica implica salir del domicilio únicamente durante horas fijas y previamente acordadas para dirigirse a destinos fijos y previamente acordados. Se pueden solicitar excepciones ocasionales, pero su concesión no está garantizada.

¿Qué decisión podría tomar? ¿Y qué implicaciones tendría para las elecciones?

Le Pen ha declarado repetidamente que no se presentaría a la presidencia si se viera obligada a llevar una pulsera electrónica, afirmando que sería imposible hacer campaña eficazmente con sus movimientos restringidos.

Sin embargo, el período durante el cual se debe llevar la tobillera electrónica puede reducirse. Toda persona que haya sido privada de libertad tiene derecho, con buena conducta y tras presentar las garantías pertinentes, a solicitar una reducción de su condena de hasta seis meses por cada año.

Si Le Pen optara por esa vía, significaría comenzar su campaña muy tarde, y si la solicitud fuera rechazada, podría perjudicar las posibilidades de su lugarteniente designado, Jordan Bardella, de 30 años, quien se presentaría en su lugar.

Se espera que anuncie su decisión en una entrevista en la televisión francesa el martes por la noche. Si decide retirarse, al menos sabrá que algunas encuestas recientes sugieren que Bardella es incluso más popular que ella.

Las encuestas sugieren que el candidato de la Agrupación Nacional, ya sea Le Pen o Bardella, ganaría cómodamente la primera vuelta, prevista para el 18 de abril. Los pronósticos para la segunda vuelta están divididos: algunas encuestas apuntan a que un candidato centrista, el ex primer ministro Édouard Philippe, podría resultar victorioso.