Casa Blanca lanza falsa narrativa antimigrantes al acusarlos de “traer su ganado” enfermo

LOS ÁNGELES- El Gabinete del presidente Donald Trump ha profundizado en las últimas semanas la demonización de los inmigrantes, a los que ha acusado de traer consigo al país vacas infectadas, generando la subida de los precios de la carne, en una narrativa falsa para ocultar sus desaciertos en la economía, advierten expertos a EFE.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ha sido el último en cargar contra los indocumentados, tras afirmar en una entrevista con FOX que el aumento del precio de la carne de res en EE.UU. se debe a que los inmigrantes introducen ganado enfermo a través de la frontera.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum presiona a EU: cierre ganadero elevó precio de carne y debe resolverse ‘con técnica, no política’

“Debido a la inmigración masiva, una enfermedad que habíamos erradicado en Norteamérica se ha extendido desde Sudamérica, ya que estos migrantes trajeron consigo parte de su ganado”, dijo el secretario tras ser preguntado por informes que indican que el precio de la carne de res podría alcanzar los 10 dólares por libra el próximo año.

Bessent trató de justificar sus palabras argumentando que EE.UU. ha tenido que cerrar la frontera a la carne de res mexicana debido a los contagios del gusano barrenador.

Las redes sociales se han llenado de memes que ilustran a indocumentados tratando de pasar reses sobre el muro fronterizo, en referencia a las palabras de Bessent.

También le dieron material al caricaturista mexicoestadounidense Lalo Alcaraz para compartir una mordaz crítica a Trump y su actual gabinete.

“Tengo que decirle a Bessent que las vacas son más fáciles de transportar hacía EE.UU. porque caben perfectamente dentro de una tortilla, con una salsa y cebollita”, dijo a EFE el artista, que plasmó su descontento en un dibujo.

UNA NARRATIVA PELIGROSA

Para Ricardo Valencia, profesor de la Universidad Estatal de California Fullerton, el mensaje de Bessent continúa de “manera peligrosa” la narrativa antiinmigrante alentada por Trump.

“Es una ficción muy bien elaborada que perpetúa la demonización de inmigrantes que le ha funcionado muy bien al republicano cuando quiere desviar la atención de los votantes”, dice a EFE el catedrático.