Sheinbaum presiona a EU: cierre ganadero elevó precio de carne y debe resolverse ‘con técnica, no política’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano, aplicado por la presencia del gusano barrenador, ha generado impactos económicos significativos también en Estados Unidos, donde -aseguró- se ha registrado un incremento en el precio de la carne. Tras la visita a México de la secretaria de Agricultura estadounidense, Brooke Rollins, la mandataria confió en que la frontera pueda reabrirse pronto.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el aumento en el precio de la carne en el país vecino es consecuencia directa del veto, por lo que existe interés mutuo en resolver la situación. “Ha habido mucho impacto en Estados Unidos. El incremento del precio de la carne ha sido importante justo por el cierre de la frontera”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: FGE de Oaxaca confirma detención de policía presunto implicado en homicidio de menor

Indicó que México ha avanzado en el control de la plaga y que el gobierno federal mantiene comunicación con autoridades estadounidenses para revisar los indicadores sanitarios. La presidenta pidió que la decisión de reabrir el paso ganadero se base en criterios técnicos, no subjetivos “y menos políticos”.

Sheinbaum destacó la construcción de una planta de producción de moscas estériles contra el gusano barrenador en Chiapas, infraestructura que, dijo, será un elemento clave para el control definitivo de la plaga. La instalación se prevé inaugurar en el primer semestre de 2026. “Lo que queremos es que se abra antes con base en un análisis técnico”, subrayó.

TE PUEDE INTERESAR: Procesan por tentativa de homicidio agravado a tres que participaron en marcha

La mandataria insistió en que México ha demostrado avances significativos en vigilancia, prevención y manejo sanitario del hato ganadero. Por ello, confió en que Estados Unidos reconozca el progreso y autorice la reactivación del comercio antes de que la planta esté en operación plena.

Sheinbaum también aseguró que su gobierno continúa apoyando a los productores ganaderos de las zonas fronterizas, quienes han enfrentado afectaciones económicas por el cierre. Señaló que la coordinación entre dependencias federales y estatales es permanente para mitigar el impacto y garantizar el control sanitario.

Finalmente, la presidenta reiteró que la reapertura de la frontera debe decidirse con base en evidencia científica verificable y no bajo consideraciones políticas que, dijo, podrían retrasar innecesariamente la recuperación del sector. Con información de El Universal