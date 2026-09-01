Chevron anuncia que ampliará operaciones en Venezuela

WASHINGTON. El gigante petrolero Chevron planea ampliar sus operaciones en Venezuela, informó un funcionario de Estados Unidos el martes, apenas días después de que el presidente Donald Trump anunciara un ambicioso acuerdo para desarrollar las reservas petroleras del país y dar al Pentágono una participación en las ganancias.

El funcionario, que informó a los reporteros sobre el anuncio previsto, indicó que directivos de la empresa y el secretario de Energía, Chris Wright, tienen previsto visitar Venezuela el miércoles para presentar allí la nueva inversión. El funcionario habló bajo condición de anonimato, conforme a las reglas establecidas por la Casa Blanca para la llamada.

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Chevron es la segunda mayor compañía petrolera de Estados Unidos y la única con una presencia importante en Venezuela. Chevron no respondió a una solicitud de comentarios.

El anuncio se produce después de que la Casa Blanca confirmara el lunes que está asociándose con North American Blue Energy Partners (NABEP) como parte del impulso del presidente Donald Trump para usar la industria petrolera de Venezuela.

El amplio acuerdo ha sido recibido con escepticismo por analistas que dicen que tomará años reactivar la producción de Venezuela. Han cuestionado si la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tiene la autoridad legal para otorgar a la empresa derechos por 100 años sobre 17 campos petroleros con reservas de 65.000 millones de barriles —y si futuras administraciones venezolanas o estadounidenses revocarían el acuerdo.

OPERADOR PRIVADO FUE EVALUADO

NABEP, propiedad del empresario venezolano Alejandro Betancourt, ya es el segundo mayor operador en Venezuela. El acuerdo con el gobierno de Estados Unidos crearía una nueva empresa, en la que el Pentágono asumiría una participación de propiedad del 35%, y el Departamento de Estado tendría el derecho de comprar el 20% del petróleo producido a precio de costo.

La administración de Estados Unidos trató de defender su decisión de asociarse con Betancourt, quien ha enfrentado investigaciones penales por presunto lavado de dinero en España y Suiza, según múltiples informes de medios. Nunca se presenten cargos formales. El funcionario dijo que Betancourt fue investigado y la administración administrativa que “no se violaron las leyes estadounidenses”.

Al mismo tiempo, el funcionario describió a Betancourt como el único socio viable disponible para el trabajo, diciendo que “hay que trabajar con los factores que hay”.

El gobierno de Estados Unidos no está invirtiendo dinero en la nueva empresa, dijo el funcionario a los reporteros, pero su respaldo ayudará a la empresa a atraer inversión para aumentar la producción.

Los analistas estiman que el acuerdo seguramente enfrentará impugnaciones legales y cuestionamientos de legitimidad. La administración Trump negoció el acuerdo con Rodríguez, quien tomó el poder después de la operación militar de enero para capturar a Nicolás Maduro y llevarlo a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcoterrorismo y tráfico de drogas.

La Constitución venezolana establece que los contratos de este tipo con gobiernos extranjeros deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, lo cual no ocurrió.

Pero el funcionario dijo que el acuerdo es una asociación con North American Blue Energy Partners, una entidad privada basada en Barbados y su principal oficina regional y de operaciones en Caracas.

UN PASO HACIA LA ESTABILIDAD Y LA DEMOCRACIA

La administración Trump quiere que las elecciones sucedan tan pronto como sea factible, pero busca mantener la estabilidad mientras ayuda a Venezuela a transitar tras décadas de gobierno autocrático, dijo el funcionario.

El funcionario argumentó que mantener la estabilidad durante tales transiciones “casi invariablemente requiere trabajar con elementos de la estructura existente, incluso mientras se está creando una nueva”.

El papel del Pentágono en el acuerdo se da a través de su Oficina de Capital Estratégico, que fue creada bajo el expresidente Joe Biden para invertir en tecnología necesaria para la seguridad nacional.

Un segundo funcionario de Estados Unidos que habló bajo condición de anonimato describió el acuerdo con Venezuela como “un acuerdo muy estándar” y dijo que la oficina ha hecho varios similares desde que Trump regresó al cargo.

HAY MÁS EMPRESAS PREPARANDOSE PARA HACER NEGOCIOS

Trump ha tenido la mira puesta en el petróleo de Venezuela desde la captura de Maduro, y sus asesores lo llaman un camino para dejar de depender del petróleo de Oriente Medio. Trump ha estado presionando para que las empresas estadounidenses restablezcan una presencia en el país. El presidente Hugo Chávez realizó la nacionalización de la industria petrolera de Venezuela en 2007, lo que llevó a grandes actores como ExxonMobil y ConocoPhillips a abandonar Caracas.

Al hablar con reporteros en la Casa Blanca el lunes, Trump sugirió que otras compañías petroleras se estaban preparando para hacer negocios en Venezuela. “Tenemos a Exxon entrando, tenemos a Chevron entrando. Tenemos a nuestras grandes compañías petroleras entrando”, dijo. ExxonMobil no respondió a una solicitud de comentarios. Trump indicó en enero que se inclinaba a dejar a Exxon fuera de Venezuela después de que el director ejecutivo Darren Woods calificara al país de “imposible de invertir”.

Chevron ha sido la única gran compañía petrolera estadounidense que opera activamente en Venezuela desde la nacionalización.

Trump tenía previsto reunirse con un grupo de grandes y pequeños refinadores de petróleo el martes para discutir formas de aumentar la capacidad de Estados Unidos para refinar petróleo y convertirlo en gasolina.

La Casa Blanca ha dicho que aumentará el número de refinerías y ampliará la capacidad en las instalaciones existentes eventualmente reduciría los precios para los consumidores. La administración también ve la necesidad de más refinerías para procesar petróleo de Venezuela.