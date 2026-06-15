China afirma que se están utilizando ‘tortugas y peces espía’ para vigilar las aguas del país

En una publicación en la plataforma china WeChat el viernes, el ministerio advirtió que una “guerra secreta invisible” se estaba librando silenciosamente en los mares que rodean China, ya que agencias extranjeras estaban recopilando datos sensibles “a través de una variedad de nuevos dispositivos de espionaje” para producir mapas submarinos que representan una “grave amenaza para nuestra seguridad nacional”.

El Ministerio de Seguridad del Estado de China ha afirmado que las agencias de inteligencia y espionaje extranjeras están utilizando nuevos métodos innovadores para vigilar las aguas del país, incluido el despliegue de animales “espía” equipados con sensores.

Según afirmaban, entre las técnicas de espionaje utilizadas se encontraban grandes animales marinos, como “tortugas espía” y “peces espía”, que habían sido hallados “conectados a sensores” mientras nadaban en aguas chinas.

Según el comunicado, los animales estaban “recopilando datos sensibles del medio marino, como la temperatura del agua, la salinidad y las corrientes oceánicas en tiempo real, y transmitiéndolos al extranjero vía satélite”, sin proporcionar detalles sobre dónde se habían encontrado los animales ni quién los había equipado.

Las acusaciones de que se utilizan animales marinos con fines de espionaje no son nuevas. En 2023, la inteligencia británica afirmó que Rusia estaba reforzando la seguridad en su base naval de Sebastopol, en el Mar Negro —un puerto en la península de Crimea, territorio ocupado por Ucrania— mediante el despliegue de delfines entrenados . El informe de la agencia de inteligencia de defensa del Reino Unido indicaba que Rusia había entrenado delfines nariz de botella, que se mantenían en jaulas flotantes en el puerto, para “contrarrestar a los buceadores enemigos”.

El Ministerio de Seguridad del Estado chino también afirmó haber encontrado boyas “desplegadas por un instituto de investigación marina extranjero” que estaban “equipadas con un paquete de sensores meteorológicos” que les permitía rastrear las firmas acústicas de los submarinos chinos en tiempo real.

El ministerio también mencionó un nuevo tipo de “planeador de olas” impulsado por el movimiento de las olas y la energía solar, que, según dijo, fue desplegado por agentes extranjeros para transmitir “datos ambientales marítimos relacionados con fines militares e información sobre las actividades de los buques”.

China afirma con frecuencia que se están llevando a cabo actividades de espionaje en aguas cercanas, como el Mar de China Meridional, el Mar de China Oriental y el estrecho de Taiwán, algunas de las zonas más sensibles desde el punto de vista militar y más disputadas del mundo. En 2024, declaró haber identificado “faros” ocultos en el fondo marino que podrían guiar el tránsito de submarinos extranjeros y “preparar el terreno para la batalla”.

Según informes de los medios de comunicación chinos, el gobierno ofrece a los pescadores recompensas económicas que oscilan entre 50.000 y 500.000 yuanes (entre 5.500 y 55.000 libras esterlinas) por descubrir dispositivos de espionaje en sus aguas.