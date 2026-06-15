China afirma que se están utilizando ‘tortugas y peces espía’ para vigilar las aguas del país

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    China afirma que se están utilizando ‘tortugas y peces espía’ para vigilar las aguas del país
    Según el comunicado, los animales estaban “recopilando datos sensibles del medio marino, como la temperatura del agua, la salinidad y las corrientes oceánicas en tiempo real, y transmitiéndolos al extranjero vía satélite”. AP

El Ministerio afirma que los animales equipados con sensores por agencias extranjeras recopilan datos marinos sensibles en una “guerra secreta e invisible”

El Ministerio de Seguridad del Estado de China ha afirmado que las agencias de inteligencia y espionaje extranjeras están utilizando nuevos métodos innovadores para vigilar las aguas del país, incluido el despliegue de animales “espía” equipados con sensores.

En una publicación en la plataforma china WeChat el viernes, el ministerio advirtió que una “guerra secreta invisible” se estaba librando silenciosamente en los mares que rodean China, ya que agencias extranjeras estaban recopilando datos sensibles “a través de una variedad de nuevos dispositivos de espionaje” para producir mapas submarinos que representan una “grave amenaza para nuestra seguridad nacional”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/ataque-de-rusia-dana-gravemente-catedral-de-ucrania-declarada-patrimonio-de-la-humanidad-por-la-unesco-OH21400284

Según afirmaban, entre las técnicas de espionaje utilizadas se encontraban grandes animales marinos, como “tortugas espía” y “peces espía”, que habían sido hallados “conectados a sensores” mientras nadaban en aguas chinas.

Según el comunicado, los animales estaban “recopilando datos sensibles del medio marino, como la temperatura del agua, la salinidad y las corrientes oceánicas en tiempo real, y transmitiéndolos al extranjero vía satélite”, sin proporcionar detalles sobre dónde se habían encontrado los animales ni quién los había equipado.

Las acusaciones de que se utilizan animales marinos con fines de espionaje no son nuevas. En 2023, la inteligencia británica afirmó que Rusia estaba reforzando la seguridad en su base naval de Sebastopol, en el Mar Negro —un puerto en la península de Crimea, territorio ocupado por Ucrania— mediante el despliegue de delfines entrenados . El informe de la agencia de inteligencia de defensa del Reino Unido indicaba que Rusia había entrenado delfines nariz de botella, que se mantenían en jaulas flotantes en el puerto, para “contrarrestar a los buceadores enemigos”.

El Ministerio de Seguridad del Estado chino también afirmó haber encontrado boyas “desplegadas por un instituto de investigación marina extranjero” que estaban “equipadas con un paquete de sensores meteorológicos” que les permitía rastrear las firmas acústicas de los submarinos chinos en tiempo real.

El ministerio también mencionó un nuevo tipo de “planeador de olas” impulsado por el movimiento de las olas y la energía solar, que, según dijo, fue desplegado por agentes extranjeros para transmitir “datos ambientales marítimos relacionados con fines militares e información sobre las actividades de los buques”.

China afirma con frecuencia que se están llevando a cabo actividades de espionaje en aguas cercanas, como el Mar de China Meridional, el Mar de China Oriental y el estrecho de Taiwán, algunas de las zonas más sensibles desde el punto de vista militar y más disputadas del mundo. En 2024, declaró haber identificado “faros” ocultos en el fondo marino que podrían guiar el tránsito de submarinos extranjeros y “preparar el terreno para la batalla”.

Según informes de los medios de comunicación chinos, el gobierno ofrece a los pescadores recompensas económicas que oscilan entre 50.000 y 500.000 yuanes (entre 5.500 y 55.000 libras esterlinas) por descubrir dispositivos de espionaje en sus aguas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espionaje
Guerras

Localizaciones


China

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI
NosotrAs: El amor y el dolor de las madres buscadoras

NosotrAs: El amor y el dolor de las madres buscadoras
Este retroceso financiero ocurre a pesar de que el volumen general de producción e intercambio de vehículos ligeros de México con el mundo creció un 4.7%.

Cae 6.8% las exportaciones automotrices de México a EU; culpan a trato arancelario
Actualmente, según Riva Palacio, Iván Silva es el encargado de coordinar las estrategias electorales para 14 de las 17 gubernaturas que están en juego el próximo año.

Investiga EU al estratega político de Sheinbaum por narconexos de Morena: Riva Palacio

Este día, dominfo 14 de junio, la zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico del golfo de México se disipa sobre el noreste del territorio nacional.

¡Saquen los impermeables! SMN alerta por lluvias intensas, granizo y calor extremo en el norte de México
Las personas adultas mayores con credencial INAPAM pueden acceder a centros culturales y clubes donde se imparten actividades recreativas, educativas y físicas.

¿Ya tienes credencial INAPAM? Aprovecha estos clubes y centros culturales con más de 150 actividades
La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner en la serie ALF, falleció a los 77 años. Su personaje marcó una época en la televisión de los años 80.

Fallece la actriz Anne Schedeen, la ‘mamá’ de ALF en la serie de los 80’s
El polémico grito discriminatorio volvió a aparecer en un partido de la Copa Mundial 2026 disputado en México. La FIFA revisará los reportes del encuentro entre Suecia y Túnez para determinar posibles sanciones.

‘Usted no aprende verdad’... Grito homofóbico aparece en el Mundial 2026: fanáticos usan la frase prohibida durante el Suecia vs Túnez