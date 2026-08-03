Cambia crimen ordeña de ductos por operación de minirrefinerías + Seguir en Seguir en Google México / 3 agosto 2026 05:00 El reciente aseguramiento de una instalación en Tamaulipas destapó el debate sobre la operación de combustible ilegal. ESPECIAL por El Universal COMPARTIR Facebook Twitter Whatsapp Linkedin TEMAS Huachicol combustibles Al menos desde 2022 se tiene conocimiento de instalaciones del crimen para refinar en lugar de limitarse a la distribución masiva https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-incautamiento-de-un-inmueble-en-reynosa-descubren-que-criminales-operaban-su-propia-refineria-AF22414206 Sigue a Vanguardia en Google News. Noticias de Vanguardia en WhatsApp. Temas Huachicol combustibles El Universal Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país. Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos. Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo. Encuesta Vanguardia