Cambia crimen ordeña de ductos por operación de minirrefinerías

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México
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    Cambia crimen ordeña de ductos por operación de minirrefinerías
    El reciente aseguramiento de una instalación en Tamaulipas destapó el debate sobre la operación de combustible ilegal. ESPECIAL

Al menos desde 2022 se tiene conocimiento de instalaciones del crimen para refinar en lugar de limitarse a la distribución masiva

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tras-incautamiento-de-un-inmueble-en-reynosa-descubren-que-criminales-operaban-su-propia-refineria-AF22414206
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