China ejecuta a un hombre por envenenar a un magnate de los videojuegos

Xu Yao, antiguo ejecutivo de una subsidiaria de Yoozoo Games, fue condenado a muerte por asesinar mediante envenenamiento a Lin Qi, fundador de la compañía y propietario de los derechos de adaptación de la saga de ciencia ficción El problema de los tres cuerpos , llevada posteriormente a Netflix.

La ejecución de un exdirectivo de una empresa tecnológica en China puso punto final a uno de los casos criminales más impactantes ligados a la industria del entretenimiento y los videojuegos.

De acuerdo con reportes de medios chinos, la sentencia fue ejecutada el pasado 21 de mayo, luego de que Xu fuera declarado culpable en 2024 por el homicidio ocurrido cuatro años antes.

La empresa vinculada al universo de Three-Body confirmó el desenlace judicial a través de un mensaje en redes sociales, donde aseguró que “finalmente se hizo justicia” por la muerte de su fundador.

Las investigaciones apuntaron a que el crimen estuvo motivado por conflictos internos dentro de la empresa.

Xu habría resentido haber quedado relegado profesionalmente por Lin poco después de participar en la negociación del acuerdo relacionado con la adaptación audiovisual de la exitosa obra de ciencia ficción.

Según las autoridades y reportes locales, el exdirectivo adquirió sustancias altamente tóxicas por internet, entre ellas alfa-amanitina, un compuesto letal presente en ciertos hongos venenosos.

Posteriormente, ocultó los químicos en productos de consumo como cápsulas de café, bebidas alcohólicas, recipientes de agua y aparentes suplementos probióticos, los cuales compartió con Lin y otros empleados.

Lin Qi enfermó gravemente en diciembre de 2020 y murió días después a los 39 años de edad. Aunque otros trabajadores también presentaron síntomas de intoxicación, lograron recuperarse.

El caso adquirió relevancia internacional debido a la estrecha relación de Lin con el problema de los tres cuerpos, trilogía escrita por el autor chino Liu Cixin, quien ganó reconocimiento mundial al convertirse en el primer escritor de China en recibir el prestigioso Premio Hugo.

La obra, traducida a decenas de idiomas, impulsó una expansión del mercado de ciencia ficción en China y derivó en adaptaciones televisivas, videojuegos y producciones globales como la serie de Netflix estrenada en 2024.