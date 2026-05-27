$!Da Clara Brugada 52 contratos a empresa proveedora de pintura

Desde entonces, la Administración de la hoy Jefa de Gobierno le ha entregado 57 contratos, de los que 27 fueron por adjudicación directa.

Impacto en Imagen y Color ha ganado más de 250 millones de pesos desde 2019.

La empresa proveedora de la pintura para intervenir cruces y puentes en la Ciudad de México es una de las consentidas de Clara Brugada desde su etapa como Alcaldesa de Iztapalapa.

”El color de los señalamientos, las indicaciones, es algo primordial para que realmente funcione. Definitivamente, la implicación de los colores sí es determinante en el uso del espacio público y en los modos de movilidad”, dijo Mérida.

Añadió que el color utilizado en los adornos -morado, guinda y verde- sale de lo establecido en el Manual, que acota que los permitidos son blanco, amarillo, rojo, azul, naranja y negro, con características específicas como reflectancia y durabilidad.

En la etapa de Brugada como alcaldesa, la compañía fue beneficiada con 54 contratos en total, por los cuales recibió alrededor de 137.4 millones de pesos.

Tras la llegada de la morenista a la Jefatura de Gobierno, en 2024, la relación se mantuvo y los montos por los contratos se incrementaron.

En sólo tres acuerdos celebrados en 2025, Impacto en Imagen y Color ya recibió de la Administración local 122 millones de pesos.

El contrato más jugoso corresponde al DEABS-03-2025 celebrado en julio y por el cual la Ciudad desembolsó 107 millones de pesos para la adquisición de vestuario y calzado operativo.

En tanto, los otros dos fueron para la compra de vehículos y materiales para pintar los alrededores del Estadio Azteca, para los que se pagaron 4 y 11 millones de pesos, respectivamente.

REFORMA ha documentado que mientras algunas vialidades no tienen pintados los pasos de cebra o la división de carriles, cruces de avenidas principales en la Ciudad fueron intervenidos con la imagen de axolotes, con una frase alusiva al Mundial.

”La pintura fue utilizada para el mantenimiento y mejoramiento de la imagen urbana a través de la aplicación de pintura en fachadas en San Lorenzo Huipulco, Santa Úrsula Coapa y Pedregal de Santa Úrsula, así como zonas aledañas”, indicó la Secretaría de Obras.

Ante las críticas que ha recibido la Administración capitalina, Brugada ha señalado que se trata de una campaña de desprestigio.Los datos públicos respecto a los contratos sólo están actualizados hasta septiembre de 2025.

En el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito se enfatiza que las intervenciones gráficas realizadas por las autoridades contravienen lo establecido ya que no deben distraer a conductores, sino regular la movilidad.

Además, advierte de sus desventajas y se recalca que, en caso de ser marcas temporales, deben ser eliminadas para no provocar riesgos a quienes circulen sobre las vialidades.

Para Mayra Mérida, especialista en Administración Pública y Urbanismo de la UNAM, la normatividad queda en letra muerta si no se materializa de forma adecuada.

Añadió que el color utilizado en los adornos -morado, guinda y verde- sale de lo establecido en el Manual, que acota que los permitidos son blanco, amarillo, rojo, azul, naranja y negro, con características específicas como reflectancia y durabilidad.

”El color de los señalamientos, las indicaciones, es algo primordial para que realmente funcione. Definitivamente, la implicación de los colores sí es determinante en el uso del espacio público y en los modos de movilidad”, dijo Mérida.