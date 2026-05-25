Nave Shenzhou 23 con 3 astronautas, uno de los cuales estará un año en el espacio, viaja rumbo a la estación china Tiangong

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    Nave Shenzhou 23 con 3 astronautas, uno de los cuales estará un año en el espacio, viaja rumbo a la estación china Tiangong
    La misión tripulada Shenzhou-23 despega el domingo 24 de mayo de 2026 en el Centro de Lanzamiento de Satélites en Jiuquan, en el noroeste de China. AP/Ng Han Guan

La tripulación tiene previsto llevar a cabo decenas de proyectos científicos y de desarrollo de software

CHINA- China lanzó la nave espacial Shenzhou 23 con tres astronautas rumbo a su estación espacial, entre ellos uno que tiene previsto permanecer un año en el espacio.

La nave despegó el domingo en la noche del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China. El esperado lanzamiento ocurre en un momento en que el país se prepara para su primer alunizaje tripulado en 2030.

https://vanguardia.com.mx/tech/ciencia-y-mas/nave-shenzhou-13-se-acopla-a-la-estacion-espacial-de-china-DF979270

Los astronautas de la misión son Zhu Yangzhu, el comandante; Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, una mujer a quien las autoridades chinas también identifican como Li Jiaying, usando la transliteración al mandarín de su nombre.

Lai, que nació y creció en Hong Kong y tiene un doctorado en informática forense, es el primer astronauta de la ciudad en una misión espacial.

La tripulación tiene previsto llevar a cabo decenas de proyectos científicos y de desarrollo de software, informó la prensa estatal. También se prevé que reemplacen a la tripulación de la Shenzhou 21, que ha estado en la estación espacial Tiangong durante más de 200 días.

$!Una multitud ondea banderas nacionales durante la ceremonia de despedida de los astronautas de la misión espacial tripulada Shenzhou-23.
Una multitud ondea banderas nacionales durante la ceremonia de despedida de los astronautas de la misión espacial tripulada Shenzhou-23. AP/Ng Han Guan

Se ha programado que uno de los tres astronautas de la misión Shenzhou 23 permanezca en la estación espacial durante un año, en lo que sería una de las estancias individuales de mayor duración en el espacio en la historia de la exploración fuera de la Tierra. La misión del astronauta es “explorar la adaptabilidad humana y los límites en el rendimiento” en entornos de vuelos espaciales de larga duración, reportó la prensa estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/3106795-astronauta-chino-realiza-primera-caminata-espacial-NRVG3106795

A medida que China intensifica su programa espacial, sus astronautas han realizado diversas misiones a la estación Tiangong, desarrollada después de que China quedara, en la práctica, excluida de la Estación Espacial Internacional por preocupaciones de Washington sobre seguridad nacional.

Estados Unidos es considerado el principal rival espacial de China. La NASA aspira a llevar astronautas a la superficie lunar en 2028.

La estación china Tiangong, que significa “Palacio Celestial”, recibió por primera vez a la tripulación del país en 2021. El año pasado, una misión de emergencia del programa Shenzhou, que significa “Nave Divina”, devolvió a un equipo de astronautas que había quedado varado en la estación espacial debido a que una nave se dañó.

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