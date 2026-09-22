China endurece control de exportación de 2 sustancias para México, Estados Unidos y Canadá

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    China endurece control de exportación de 2 sustancias para México, Estados Unidos y Canadá
    El presidente estadounidense Donald Trump, izquierda, saluda a su homólogo chino Xi Jinping antes de su reunión, en el Aeropuerto Internacional de Gimhae en Busan, Corea del Sur. AP

Con estas incorporaciones, el número de sustancias químicas sujetas a esos controles asciende a 18

BEIJING.-China indicó que ahora exige permisos para exportar a Estados Unidos, México y Canadá dos sustancias químicas adicionales que pueden usarse para fabricar drogas ilegales, ampliando los controles sobre los envíos a los tres países el martes.

El Ministerio de Comercio y otras autoridades chinas anunciaron conjuntamente las nuevas regulaciones antes de la reunión de esta semana entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Donald Trump.

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Estados Unidos ha calificado a China como el mayor productor mundial de muchas de las sustancias químicas precursoras utilizadas en la producción ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas mortales. Ha instado a Beijing a adoptar medidas más enérgicas para reducir el flujo de precursores no regulados.

Beijing anunció en noviembre de 2025 restricciones a la exportación de 13 sustancias químicas “para fabricar drogas” a Estados Unidos, Canadá y México, incluidas sustancias usadas para producir el opioide sintético al que se atribuyen decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. China añadió en mayo otros tres tipos de precursores relacionados con el fentanilo a la lista. Las medidas se produjeron tras reuniones entre Xi y Trump en Corea del Sur en octubre de 2025 y en Beijing en mayo.

China enfrentó un arancel relacionado con el fentanilo impuesto por Estados Unidos. Beijing emitió después un informe en marzo de 2025 en el que detalló sus esfuerzos para controlar el comercio ilegal de fentanilo. Su ministro de Relaciones Exteriores también arremetió contra Estados Unidos por responder a la buena voluntad de Beijing con aranceles. La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el arancel en febrero.

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