Cierre del gobierno de EU impacta a escuelas con apoyos de fondos federales

Internacional
/ 5 noviembre 2025
    Cierre del gobierno de EU impacta a escuelas con apoyos de fondos federales
    El superintendente del distrito escolar independiente de Lackland, Burnie Roper, en un pasillo de la escuela secundaria Virginia Allred Stacey. AP

Los fondos federales representan una pequeña parte de la mayoría de los presupuestos escolares en Estados Unidos

ARIZONA.- El cierre del gobierno en Estados Unidos ha llevado a la suspensión de programas extraescolares, ante los problemas financieros, por lo que se han recortado apoyos de alimentos y en donde se prevé la eliminación de puestos educativos.

En el Distrito Escolar Unificado de Chinle, que abarca unos 6 mil 800 kilómetros cuadrados (4.200 millas cuadradas) en el corazón de la Nación Navajo, la mitad de los ingresos proviene de un único programa federal: Impact Aid.

Lo anterios se da, debido a que la mayoría de los distritos se financian en gran medida con impuestos locales a la propiedad, que sufragan los salarios de los maestros y las mejoras en los edificios.

No obstante, otros como Chinle, que incluyen reservas nativas, bases militares u otros complejos federales, tienen menos opciones de recaudación.

Los terrenos federales no están sujetos a impuestos y el gobierno mantiene la mayoría de las tierras de las reservas en fideicomiso para las tribus indígenas, por lo que tampoco se pueden gravar.

En su lugar, el gobierno federal destina 1.600 millones de dólares al año a Impact Aid para ayudar a esos centros.

Arizona recibe más dinero de esa iniciativa que cualquier otro estado, en parte debido a sus bases militares y extensas tierras tribales.

Sin embargo, estos fondos están retenidos este año debido a la suspensión de pagos por el cierre, lo que obliga a las escuelas a recortar algunos programas.

“Es posible que los niños se vayan a casa y no coman, porque estas son las únicas tres comidas que pueden recibir al día”, dijo Quincy Natay, superintendente de Chinle. “Todos esos programas están en suspenso y estamos viendo qué programas podemos eliminar”.

Cabe resaltar que pese a que dos jueces federales ordenaron al gobierno del presidente Donald Trump que destine fondos de contingencia para pagar las ayudas del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, pero la Casa Blanca advirtió que podrían pasar semanas hasta que se reinicien los pagos parciales.

Los fondos de Impact Aid suelen entregarse de forma anual a partir de octubre. Las subvenciones llegan a unos 1.000 distritos, que en conjunto tienen casi ocho millones de estudiantes matriculados.

