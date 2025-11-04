El cierre del gobierno se acerca al récord. Trump dice que no será ‘extorsionado’ por demócratas

WASHINGTON- El cierre del gobierno estadounidense está a punto de convertirse en el más largo de la historia esta semana, mientras el estancamiento entre demócratas y republicanos se prolonga hasta un nuevo mes. Millones de personas podrían perder ayuda alimentaria, los subsidios a la atención médica están a punto de expirar y hay pocas conversaciones reales entre los partidos sobre cómo ponerle fin. El presidente, Donald Trump, dijo en una entrevista emitida el domingo que “no será extorsionado” por los demócratas, que exigen negociaciones para extender los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que expiran a fin de año para millones de estadounidenses. Reiterando la posición de los republicanos del Congreso, el presidente afirmó en “60 Minutos” de CBS que sólo negociará cuando el gobierno reabra. TE PUEDE INTERESAR: A un mes del cierre de gobierno en EU: millones enfrentan crisis alimentaria y médica Los comentarios de Trump indican que el cierre podría continuar por algún tiempo, mientras los trabajadores federales, incluidos los controladores de tráfico aéreo, están a punto de perder más cheques de pago y hay incertidumbre sobre si los 42 millones de estadounidenses que reciben ayuda alimentaria federal podrán acceder a esa asistencia. Los demócratas del Senado han votado por ahora 13 veces en contra de reabrir el gobierno, insistiendo en que necesitan que Trump y los republicanos negocien con ellos primero. El presidente afirmó que los demócratas “han perdido el rumbo” y predijo que terminarán cediendo ante los republicanos. ”Creo que tienen que hacerlo”, dijo Trump. “Y si no votan, es su problema”. También reiteró sus súplicas a los líderes republicanos para cambiar las reglas del Senado y eliminar el filibusterismo. Los republicanos del Senado han rechazado repetidamente esa idea desde el primer mandato de Trump, argumentando que la regla que requiere 60 votos para superar cualquier objeción en el Senado es vital para la institución y les ha permitido detener políticas demócratas cuando estaban en minoría. ”Los republicanos tienen que ser más duros”, dijo Trump en la entrevista de CBS. “Si eliminamos el filibusterismo, podemos hacer exactamente lo que queremos”. Con los dos partidos en un punto muerto, parece probable que el cierre, ahora en su día 33 y acercándose a su sexta semana, se convierta en el más largo de la historia. El récord anterior se estableció en 2019, cuando Trump exigió que el Congreso le diera dinero para un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. UNA SEMANA POTENCIALMENTE DECISIVA La iniciativa de Trump sobre el filibusterismo podría resultar una distracción para el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano de Dakota del Sur, y los senadores republicanos que han optado en su lugar por mantenerse firmes al tiempo que se agravan las consecuencias del cierre. Los republicanos esperan que al menos algunos demócratas terminen por darles los votos que necesitan, ya que los moderados han estado en conversaciones durante semanas con republicanos de base sobre posibles compromisos que podrían garantizar votos sobre atención médica a cambio de reabrir el gobierno. Los republicanos necesitan cinco demócratas adicionales para aprobar su proyecto de ley.

”Necesitamos cinco con la valentía de decir que nos importa más la vida del pueblo estadounidense que obtener alguna ventaja política”, dijo Thune en el Senado cuando los senadores se marchaban de Washington para el fin de semana el jueves. El senador de Virginia Tim Kaine, un demócrata, dijo en “This Week” de ABC el domingo que hay un grupo de personas hablando sobre “un camino para solucionar el desastre de la atención médica” y un compromiso de los republicanos de no despedir a más trabajadores federales. Pero aún no está claro si esas conversaciones podrían producir un compromiso significativo. POSICIONES ALEJADAS EN LOS SUBSIDIOS DE OBAMACARE Trump dijo en la entrevista de “60 Minutos” que la Ley de Cuidado de Salud Asequible, a menudo conocida como Obamacare porque fue firmada y defendida por el expresidente Barack Obama, es “terrible” y que si los demócratas votan para reabrir el gobierno, “trabajaremos en arreglar la mala atención médica que tenemos ahora”. Los demócratas discrepan, argumentando que los mercados establecidos por la ACA están funcionando ya que un número récord de estadounidenses se ha inscrito para la cobertura. Pero quieren extender los subsidios promulgados por primera vez durante la pandemia de COVID-19 para que las primas no aumenten para millones de personas el 1 de enero. TE PUEDE INTERESAR: Ante cierre de gobierno de EU, la Fed baja la tasa clave por 2da vez este año ”Queremos sentarnos con Thune, con (el presidente de la Cámara de Representantes, Mike) Johnson, con Trump, y negociar una forma de abordar esta horrible crisis de atención médica”, dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, la semana pasada. SIN APETITO POR EL BIPARTIDISMO Mientras los demócratas presionan a Trump y a los republicanos para negociar, Trump ha mostrado poco interés en hacerlo. Nada más regresar de un viaje a Asia mientras el gobierno estaba cerrado, pidió el fin del filibusterismo del Senado. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en “Sunday Morning Futures” en Fox News que el presidente ha hablado directamente con Thune y Johnson sobre el filibusterismo. Pero un portavoz de Thune dijo el viernes que su posición no ha cambiado, y Johnson dijo el domingo que los republicanos tradicionalmente se han resistido a pedir el fin del filibusterismo porque los protege de “los peores impulsos del Partido Demócrata de extrema izquierda”. Trump dijo en “60 Minutos” que “me gusta John Thune, creo que es estupendo. Pero no estoy de acuerdo con él en este punto”. El presidente ha pasado gran parte del cierre burlándose de los demócratas, y publicó videos del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un sombrero mexicano. El sitio web de la Casa Blanca tiene una página satírica de “My Space” para los demócratas, una parodia basada en una red social que fue popular a principios de la década de 2000. “Nos encanta jugar a la política con los medios de vida de las personas”, dice la página.

Los demócratas han insistido en que necesitan que Trump se ponga serio y se implique. El senador de Virginia Mark Warner dijo que espera que el cierre pueda terminar “esta semana” porque Trump está de regreso en Washington. Los republicanos “no pueden avanzar en nada sin la aprobación de Trump”, dijo Warner en “Face the Nation” en CBS. CIERRE RÉCORD El cierre de 35 días que duró de diciembre de 2018 a enero de 2019 terminó cuando Trump retiró sus demandas sobre un muro fronterizo. Eso ocurrió en medio de retrasos cada vez mayores en los aeropuertos del país y múltiples días de pago perdidos para cientos de miles de trabajadores federales. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en “This Week” de ABC que ya ha habido retrasos en varios aeropuertos “y solo va a empeorar”. Muchos de los trabajadores se enfrentan a una decisión, dijo. “¿Pongo comida en la mesa de mis hijos, pongo gasolina en el coche, pago mi alquiler o voy a trabajar y no me pagan?”.