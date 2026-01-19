Trump advierte a Europa que ya no necesita ‘pensar únicamente en la paz’, en medio de la crisis de Groenlandia

Donald Trump ha advertido a los aliados europeos de Estados Unidos: “Ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz” después de perder el Premio Nobel del año pasado en medio de una nueva ronda de amenazas de anexar Groenlandia.

El mensaje de Trump, enviado inicialmente al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, fue reenviado a varios embajadores europeos en Washington, según PBS.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump vincula las amenazas de confiscar Groenlandia con el desaire al Premio Nobel

«Querido Jonas», dice el mensaje. «Considerando que tu país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar exclusivamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos de América.

Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia ni de China, y ¿por qué tienen un ‘derecho de propiedad’? No hay documentos escritos, solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero también había barcos que desembarcaban allí, continúa Trump.

He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total de Groenlandia. ¡Gracias! Presidente DJT.

Støre confirmó al tabloide noruego VG que había recibido el mensaje el domingo por la tarde en respuesta a una solicitud de una conversación a tres bandas a la que se unió el presidente finlandés, Alexander Stubb.

En una publicación aparte en Truth Social, poco antes de que se publicara su nota a Støre, Trump insistió: «La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca que ‘tiene que alejar la amenaza rusa de Groenlandia’. Desafortunadamente, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto. ¡Ha llegado el momento, y se hará!».

Los mensajes de Trump llegaron un día después de que amenazara con imponer aranceles adicionales del 10% a Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Francia, Países Bajos, Alemania y el Reino Unido a menos que Copenhague aceptara la “compra completa y total de Groenlandia”.

El jueves, Trump recibió a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado , en la Casa Blanca para un almuerzo privado, durante el cual la líder de la oposición venezolana le entregó al presidente su medalla.

A pesar de las quejas del presidente a Støre, el gobierno noruego no tiene ningún papel en la concesión del Premio Nobel de la Paz, que lo realiza un comité independiente.

Después de que Machado le entregó su premio a Trump, el comité del Nobel emitió una declaración señalando que si bien la medalla puede entregarse libremente, el honor en sí no es transferible.

Trump hizo una intensa campaña para obtener el Premio Nobel de la Paz y recibió nominaciones públicas de varios líderes mundiales, aunque la fecha límite anual de nominaciones, el 31 de enero, le impidió recibir el premio por la mayoría de sus acciones durante el primer año de su segundo mandato.