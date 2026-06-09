Clasifica el Pentágono a Alibaba y BYD como empresas que colaboran con el ejército chino

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    Clasifica el Pentágono a Alibaba y BYD como empresas que colaboran con el ejército chino
    Modelos se ven junto a un nuevo auto eléctrico del fabricante chino BYD, expuesto en la feria Auto China 2026, en Beijing, el 25 de abril de 2026. AP/Andy Wong

La lista, actualizada y publicada por el Pentágono, ahora sanciona a conocidas empresas chinas no estatales que tradicionalmente no se considera que pertenezcan al sector de defensa o seguridad

WASHINGTON- El Pentágono ha añadido varias empresas chinas destacadas, entre ellas el gigante tecnológico Alibaba, el fabricante de autos eléctricos BYD y el motor de búsqueda Baidu, a su lista de compañías militares chinas, lo que les impide obtener contratos de defensa de Estados Unidos.

La lista, actualizada y publicada por el Pentágono el lunes, ahora sanciona a conocidas empresas chinas no estatales que tradicionalmente no se considera que pertenezcan al sector de defensa o seguridad. Refleja una creciente desconfianza hacia la estrategia de Beijing de aprovechar la fortaleza de empresas no estatales con fines militares.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/israel-espia-a-sus-aliados-el-pentagono-eleva-la-amenaza-al-nivel-critico-BC21235370

Creada en 2021 por mandato del Congreso, la lista busca identificar a empresas chinas que el Pentágono considera que tienen vínculos con el ejército chino, no sólo aquellas controladas directamente por el ejército chino y las fuerzas de seguridad sino también las que contribuyen a la base industrial de defensa del país.

Al actualizar la lista el año pasado, el Pentágono indicó que el ejército chino buscaba adquirir tecnologías avanzadas y conocimientos especializados desarrollados por empresas chinas, universidades y programas de investigación que “parecen ser entidades civiles”.

La embajada de China acusó a Estados Unidos el lunes de “extralimitar el concepto de seguridad nacional y elaborar listas discriminatorias para ir contra empresas chinas”. Señaló que las compañías chinas cumplen las leyes y regulaciones de los países donde hacen negocios. “Estados Unidos debería poner fin a su práctica equivocada y crear un entorno justo, equitativo y no discriminatorio para las empresas chinas”, añadió la embajada en un comunicado.

$!El logotipo de Alibaba se muestra en una oficina de Alibaba en Pekín, China, el 9 de junio de 2026.
El logotipo de Alibaba se muestra en una oficina de Alibaba en Pekín, China, el 9 de junio de 2026. EFE/Jessica Lee

Alibaba, Baidu y BYD afirmaron que no hay fundamento para incluirlas en la lista. “Alibaba no es una empresa militar china ni forma parte de ninguna estrategia de fusión militar-civil”, señaló un comunicado de la principal empresa de comercio electrónico. Baidu, que se ha expandido hacia la inteligencia artificial y los taxis autónomos, sostuvo que la insinuación de que es una empresa militar es “totalmente infundada”.

BYD dijo en un comunicado que “no es una empresa militar” y que la designación “contradice gravemente los hechos”. También dijo que “salvaguardará activamente sus derechos e intereses legítimos por todos los medios administrativos y legales factibles”.

La lista de este año ha crecido a 188 entidades chinas, frente a las aproximadamente 130 señaladas por el Pentágono el año pasado. Ya incluía a empresas como DJI, un importante fabricante de drones de consumo. Aunque una empresa incluida en la lista aún puede hacer negocios en Estados Unidos, enfrenta un daño reputacional y podría quedar sujeta a más restricciones.

Después de que el Pentágono difundiera la lista actualizada, el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino la calificó como “una advertencia para las empresas estadounidenses, todos los niveles de gobierno y el pueblo estadounidense”. Indicó que las compañías de la lista que cotizan públicamente en bolsas de Estados Unidos deberían ser excluidas de cotización y que ninguna empresa estadounidense debería hacer negocios con las incluidas, “de lo contrario están facilitando el ascenso militar de China”.

Al mencionar a Alibaba, el Pentágono dijo que el gigante tecnológico ayuda a impulsar la base industrial de defensa de China porque está afiliado al Ministerio de Industria y Tecnología de la Información del país. Alibaba cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York.

El Pentágono afirmó que BYD y Baidu están afiliadas al mismo ministerio, que supervisa las políticas tecnológicas e industriales de China. BYD domina el mercado mundial de vehículos eléctricos, y el presidente Donald Trump dijo en enero que recibiría con agrado a fabricantes chinos de automóviles como BYD si construían plantas en Estados Unidos y contrataban a trabajadores estadounidenses.

Sin embargo, varios legisladores de Estados Unidos han dicho que buscarán prohibir los vehículos eléctricos chinos.

Otra incorporación es la empresa china de robótica Unitree, cuyos robots bailarines impresionaron a Simon Cowell en “America’s Got Talent” de NBC. El Pentágono indicó que la compañía “recibió asistencia a sabiendas” del gobierno chino mediante su designación como pequeña o mediana empresa altamente innovadora, altamente competitiva a nivel mundial y crítica para la cadena de suministro del país.

Unitree no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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