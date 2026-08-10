Supera Coahuila crecimiento nacional en producción de autopartes

Coahuila se mantuvo como líder nacional de autopartes en el periodo enero-mayo 2026, esto al llegar a los 8,305 millones de dólares y un crecimiento de 12.3%, situación que superó el promedio nacional de 10%.

De acuerdo a la Industria Nacional de Autopartes (INA), en el periodo enero-mayo de 2026 la producción de autopartes en el país fue de 52,878 millones de dólares y representó un crecimiento de 10 % contra el mismo periodo de 2025; mientras que en julio fue de 10,905 mdd y creció 6.94% contra el mismo mes de 2025.

En el caso del Ranking de la producción de autopartes el liderato lo mantiene Coahuila con sus 8,305 mdd que representan el 15.7% de la producción nacional; le sigue Guanajuato con 7,150 mdd (13.5%), Nuevo León con 6,958 mdd (13.2%), Chihuahua con 4,503 mdd (8.5%), Querétaro con 4,228 mdd (8.0%), San Luis Potosí con 3,721 mdd (7.0%), Puebla con 3,457 mdd (6.5%), Edomex con 3,226 mdd (6.1%), Aguascalientes con 2,454 mdd (4.6%) y Tamaulipas con 1,977 mdd (3.7%) y entre todos estos estados, producen el 87.0% de las autopartes del país.

En el caso del crecimiento contra el mismo periodo de 2025, mientras que a nivel nacional fue de un 10%, entre el Top 10 de estados productores lo encabezó Edomex con 13.49%, seguido por Aguascalientes con 13.32% y Coahuila con su 12.63%.

De acuerdo a la INA, la industria mexicana de autopartes está por alcanzar sus máximos históricos, hoy que solo está 0.38% por debajo del mismo periodo de 2024 que fue un año récord para esta industria.

Asimismo el 52.4% de la producción nacional de autopartes la integran las partes eléctricas con 10,339 mdd y una participación del 19.6%, las transmisiones y embragues con 5,026 mdd (9.5%); así como telas, alfombras y asientos con 4,843 mdd (9.2%), partes para motor con 4,249 mdd (8.0%) y motores a gasolina con 3,264 mdd (6.2%).

Finalmente de ellos los que más crecieron producción contra el mismo periodo del año pasado fueron los motores a gasolina con 39.17% y las partes eléctricas con 11.40%.