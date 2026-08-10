Supera Coahuila crecimiento nacional en producción de autopartes
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Se trata de el mejor mejor porcentaje de aumento entre los estados que integran el Top 10 de estos productos automotrices
Coahuila se mantuvo como líder nacional de autopartes en el periodo enero-mayo 2026, esto al llegar a los 8,305 millones de dólares y un crecimiento de 12.3%, situación que superó el promedio nacional de 10%.
De acuerdo a la Industria Nacional de Autopartes (INA), en el periodo enero-mayo de 2026 la producción de autopartes en el país fue de 52,878 millones de dólares y representó un crecimiento de 10 % contra el mismo periodo de 2025; mientras que en julio fue de 10,905 mdd y creció 6.94% contra el mismo mes de 2025.
En el caso del Ranking de la producción de autopartes el liderato lo mantiene Coahuila con sus 8,305 mdd que representan el 15.7% de la producción nacional; le sigue Guanajuato con 7,150 mdd (13.5%), Nuevo León con 6,958 mdd (13.2%), Chihuahua con 4,503 mdd (8.5%), Querétaro con 4,228 mdd (8.0%), San Luis Potosí con 3,721 mdd (7.0%), Puebla con 3,457 mdd (6.5%), Edomex con 3,226 mdd (6.1%), Aguascalientes con 2,454 mdd (4.6%) y Tamaulipas con 1,977 mdd (3.7%) y entre todos estos estados, producen el 87.0% de las autopartes del país.
En el caso del crecimiento contra el mismo periodo de 2025, mientras que a nivel nacional fue de un 10%, entre el Top 10 de estados productores lo encabezó Edomex con 13.49%, seguido por Aguascalientes con 13.32% y Coahuila con su 12.63%.
De acuerdo a la INA, la industria mexicana de autopartes está por alcanzar sus máximos históricos, hoy que solo está 0.38% por debajo del mismo periodo de 2024 que fue un año récord para esta industria.
Asimismo el 52.4% de la producción nacional de autopartes la integran las partes eléctricas con 10,339 mdd y una participación del 19.6%, las transmisiones y embragues con 5,026 mdd (9.5%); así como telas, alfombras y asientos con 4,843 mdd (9.2%), partes para motor con 4,249 mdd (8.0%) y motores a gasolina con 3,264 mdd (6.2%).
Finalmente de ellos los que más crecieron producción contra el mismo periodo del año pasado fueron los motores a gasolina con 39.17% y las partes eléctricas con 11.40%.