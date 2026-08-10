Shakira se solidariza con Colombia tras el terremoto: ‘Mi corazón está con todos’
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La cantante colombiana envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas y llamó a sus compatriotas a mantenerse unidos ante la emergencia
Si hay alguien que ha llevado a Colombia por el mundo a través de la música, el arte y más, es Shakira, quien no olvida a su país natal, que este lunes sufre las secuelas que dejó un sismo de 7.4 grados, con 80 muertos y decenas de edificios colapsados. Ante esta tragedia, la estrella expresó su dolor y apoyo a los afectados.
“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió la intérprete de ‘Dai Dai’ a sus millones de seguidores en X.
El 2 de noviembre de 2025, en el recinto Vive Claro de Bogotá, la cantante ofreció un espectáculo que marcó el cierre de una serie de nueve conciertos que presentó en su país natal durante esa etapa de su gira mundial.
¿QUÉ DIJO SHAKIRA POR EL SISMO EN COLOMBIA?
La colombiana apeló a la unión de sus paisanos, asegurando que esta sería la fortaleza que les ayudaría a recuperarse en esta época.
“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, escribió la colombiana también a sus 103 millones de seguidores en Instagram.
Tras ello, compartió los números de emergencia de las autoridades en el país, además de algunas recomendaciones ante los derrumbes.
La cantante de ‘She Wolf’ no ha hecho público el anuncio de alguna donación económica o en especie para ayudar a los afectados, aunque algunos de sus seguidores le clamaban por apoyo a su país durante esta etapa difícil.