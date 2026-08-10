Shakira se solidariza con Colombia tras el terremoto: ‘Mi corazón está con todos’

Si hay alguien que ha llevado a Colombia por el mundo a través de la música, el arte y más, es Shakira, quien no olvida a su país natal, que este lunes sufre las secuelas que dejó un sismo de 7.4 grados, con 80 muertos y decenas de edificios colapsados. Ante esta tragedia, la estrella expresó su dolor y apoyo a los afectados.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia”, escribió la intérprete de ‘Dai Dai’ a sus millones de seguidores en X.

El 2 de noviembre de 2025, en el recinto Vive Claro de Bogotá, la cantante ofreció un espectáculo que marcó el cierre de una serie de nueve conciertos que presentó en su país natal durante esa etapa de su gira mundial.