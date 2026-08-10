Suprema Corte ordena a Sheinbaum expedir nuevo reglamento pesquero tras 18 años de omisión del Ejecutivo

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Suprema Corte ordena a Sheinbaum expedir nuevo reglamento pesquero tras 18 años de omisión del Ejecutivo
    Ni Calderón, ni los tres presidentes que lo sucedieron cumplieron ese mandato. Cuartoscuro

Han pasado casi dos décadas de que venció el plazo legal que el Congreso fijó al Poder Ejecutivo para emitir dicha norma

CDMX.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó este lunes a la presidenta Claudia Sheinbaum expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, a más de 18 años de que venció el plazo legal que el Congreso fijó al Poder Ejecutivo para emitir dicha norma.

Por mayoría de siete votos, la Corte amparó a una comunidad pesquera de Veracruz, en contra de la omisión absoluta del Ejecutivo para acatar el artículo sexto transitorio de la ley general, publicada el 24 de julio de 2007.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hacienda-endurece-reglas-contra-el-lavado-en-mexico-anuncia-12-modificaciones-ED22744347

Dicho artículo le dio seis meses al entonces presidente, Felipe Calderón, para publicar el reglamento, contados a partir de la entrada en vigor de la ley el 24 de octubre de 2007, es decir, hasta abril de 2008. Ni Calderón, ni los tres presidentes que lo sucedieron cumplieron ese mandato.

NUEVO MODELO EN MATERIA PESQUERA

El transitorio indicó que, mientras se expedía el nuevo reglamento, seguiría vigente otro que data de 1999, pero la Corte rechazó hoy que esto permita suspender por tiempo indefinido el mandato de la ley, que estableció un nuevo modelo en materia pesquera.

“La nueva ley instauró un modelo regulatorio sustancialmente distinto al previsto en la legislación de pesca anterior”, explica la sentencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-admite-posibles-cambios-en-lineamientos-para-garantizar-el-derecho-de-las-audiencias-LD22743989

Ese modelo se basa en la sustentabilidad, la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas, el enfoque precautorio y la preservación de la capacidad de carga de los recursos naturales.

“Estos principios reflejan una transformación profunda del modelo jurídico pesquero mexicano, puesto que, mientras la legislación anterior se encontraba predominantemente orientada al aprovechamiento productivo de los recursos, la ley vigente incorporó un paradigma ecosistémico de protección ambiental, conservación de la biodiversidad y sustentabilidad intergeneracional”, afirma el fallo, presentado por la Ministra Yasmín Esquivel.

MINISTROS DESTACAN IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD PESQUERA

El reglamento, por tanto, es necesario para que el Ejecutivo aterrice los detalles operativos de los múltiples conceptos generales previstos en la ley.

Durante la discusión, varios Ministros destacaron la importancia de la actividad pesquera para las comunidades costeras del país.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alejandro-moreno-denuncia-ante-eu-a-tres-consejeros-del-ine-por-medida-contra-el-pri-BD22741451

María Estela Ríos, quien fue consejera jurídica del Ejecutivo en el sexenio pasado, fue la única disidente, al considerar que la falta de reglamento federal no afecta derechos de la comunidad que promovió el amparo ni genera daños ambientales, ya que hay otras normas vigentes que los protegen, entre ellas, la regulación pesquera del estado de Veracruz.

La Corte le dio 180 días hábiles al Ejecutivo para expedir el nuevo reglamento, contados a partir de que la sentencia sea notificada por el Juzgado de Distrito de Boca del Río que tramitó el amparo, por lo que es probable que la norma esté lista hasta 2027.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Leyes
Pesca

Localizaciones


Veracruz
BOCA DEL RIO

Personajes


Felipe Calderón
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SCJN
Poder Ejecutivo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Megafarmacia: Herencia sexenal

Megafarmacia: Herencia sexenal
Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

Mineral de Reforma, el pueblo que se derrumbó

De acuerdo con la Ley de Ingresos 2026, las metas financieras de Pemex para el primer trimestre del año fueron de 474 mil 308.1 millones de pesos.

Gobierno de Sheinbaum quita 164 mmdp a Pemex en subsidios
Tras suspensión, ya se reanudaron operaciones en 45 empacadoras para exportar aguacate.

Fueron amenazados en Michoacán inspectores de EU: Claudia Sheinbaum

A poco menos de un mes del regreso a clases, la SEP dio a conocer la lista oficial de útiles escolares para todos los grados de preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.

Lista oficial de útiles escolares de la SEP en secundaria para el ciclo 2026-2027
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
true

Toda una Odisea: Recauda USD 1,000 millones en menos de un mes
La propuesta FIFA Forward Enterprise generó diferencias entre las confederaciones por la falta de una consulta amplia a las asociaciones miembro.

UEFA, Concacaf y AFC lanzan advertencia a Infantino: ‘El futbol no es una posesión’