¿Qué letras del primer apellido reciben el apoyo de $2,500 de la Beca Rita Cetina del 10 al 14 de agosto?

La Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria ya tiene calendario de pagos. El apoyo de 2 mil 500 pesos anuales comenzó a dispersarse desde el lunes 3 de agosto y llegará directamente a las familias beneficiarias mediante las tarjetas del Banco del Bienestar. El pasado 3 de agosto, Julio León Trujillo, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, anunció durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. El depósito está previsto antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027 y busca ayudar a cubrir parte de los gastos relacionados con uniformes y útiles escolares.

CALENDARIO DE PAGOS PARA PRIMARIA El depósito se organizará tomando como referencia la primera letra del apellido de la persona beneficiaria. De esta manera, las familias pueden identificar el día que corresponde a su pago. · Lunes 10 de agosto: M · Martes 11 de agosto: N, Ñ, O, P y Q · Miércoles 12 de agosto: R · Jueves 13 de agosto: S · Viernes 14 de agosto: T, U, V, W, X, Y y Z Con este esquema, la dispersión se realizará durante diez días hábiles y alcanzará a estudiantes registrados para recibir el apoyo. La Secretaría de Educación Pública informó previamente que el depósito de 2 mil 500 pesos se realizaría durante agosto, antes del regreso a clases.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA PARA PRIMARIA? La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” es un programa del Gobierno de México destinado a familias con niñas y niños inscritos en escuelas primarias públicas. Su objetivo es contribuir a reducir los gastos que implica el inicio del ciclo escolar y favorecer la permanencia de los estudiantes en las aulas. A diferencia de otros apoyos de Becas para el Bienestar que se entregan de manera bimestral, esta modalidad para primaria contempla un pago único anual de 2 mil 500 pesos por cada estudiante registrado al momento de solicitarla. El monto no depende de que la familia tenga solamente un menor inscrito. Si hay más de un estudiante de primaria registrado, el apoyo aumenta de acuerdo con el número de niñas o niños beneficiarios. · 1 estudiante de primaria: 2 mil 500 pesos anuales · 2 estudiantes de primaria: 5 mil pesos anuales · 3 estudiantes de primaria: 7 mil 500 pesos anuales El programa está dirigido a estudiantes de primero a sexto grado de escuelas públicas. Según datos oficiales, millones de niñas y niños fueron incorporados durante 2026 para recibir este apoyo por primera vez. ¿CÓMO PUEDO RETIRAR EL DINERO DE LA BECA? Para retirar el dinero de la Beca Rita Cetina, así como la Beca Benito Juárez o cualquier otro programa del Bienestar, es conveniente acudir directamente a los cajeros del Banco del Bienestar. Ya sea en las ventanillas de la sucursal más cercana al domicilio o en el cajero del Banco del Bienestar, el retiro del dinero no se cobrará comisión. Sin embargo, esto no significa que los beneficiarios no podrán acudir a otros cajeros a hacer el retiro. Hay que recordar que las demás instituciones bancarias, como Banorte, BBVA, HSBC, entre otras, tienen el derecho de cobrar comisiones. Si los beneficiarios acuden a cajeros externos al Banco del Bienestar, es muy importante que se consideren las siguientes comisiones por el retiro de efectivo, las cuales varían según la institución: * Inbursa: de 15 a 22 pesos.

* HSBC: de 20.96 a 30.90 pesos + IVA.

* Santander: de 24 a 30 pesos + IVA.

* Banco Azteca: de 25.86 a 34.80 pesos.

* Banorte: de 27 a 30 pesos.

* Banamex: 26.50 pesos.

* BBVA: de 33 a 38 pesos + IVA. Tener presentes estas cantidades al momento de la operación ayudará a una mejor administración del dinero.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR EFECTIVO DEL BANCO DEL BIENESTAR? 1. Insertar tarjeta y teclear su Número de Identificación Personal (NIP).

2. Elegir “Retiro de efectivo”.

3. Definir el monto a retirar.

4. Definir si desean imprimir su comprobante de retiro.

5. Tomar su efectivo, el recibo y su tarjeta. ¿CÓMO UBICAR TU SUCURSAL MÁS CERCANA DEL BANCO DEL BIENESTAR? Para facilitar el acceso a los beneficiarios, la Secretaría del Bienestar habilitó un sistema digital que permite localizar sucursales de forma sencilla mediante un mapa interactivo. El proceso es intuitivo: • Ingresar al portal oficial aquí • Seleccionar el punto más cercano a tu ubicación • Consultar la dirección exacta de la sucursal Este sistema resulta especialmente útil en estados con alta cobertura como Tabasco, Chiapas o Veracruz, donde las sucursales están distribuidas incluso en comunidades alejadas de las zonas urbanas. “Cada vez hay más bancos cerca, ya no tenemos que viajar tanto”, señala un usuario del sureste, destacando el impacto de esta expansión. SUCURSALES PRINCIPALES POR ESTADO DE LA REPÚBLICA Aquí tienes el listado de las sucursales principales en las capitales de los 32 estados, en el formato que me pediste para que te sea mucho más fácil de leer o copiar:

• Aguascalientes, Aguascalientes: Av. Universidad No. 1001, Col. San Cayetano. • Baja California, Mexicali: Calle E No. 450, Col. Nueva. • Baja California Sur, La Paz: Calle Guillermo Prieto y 5 de Mayo, Col. Centro. • Campeche, San Francisco de Campeche: Calle 10 No. 222, Col. Centro. • Chiapas, Tuxtla Gutiérrez: 1a. Av. Norte Poniente No. 250, Col. Centro. • Chihuahua, Chihuahua: Av. Independencia y Libertad, Col. Centro. • Ciudad de México, Alcaldía Cuauhtémoc: Av. Reforma No. 1, Col. Tabacalera. • Coahuila, Saltillo: C. Manuel Acuña 114, Int. local 5, (edif. Lomelí), Col. Centro. • Colima, Colima: Calle Madero No. 195, Col. Centro. • Durango, Victoria de Durango: Calle Constitución No. 302 Sur, Col. Centro. • Estado de México, Toluca: Av. Independencia No. 106, Col. Centro. • Guanajuato, Guanajuato: Av. Juárez No. 25, Col. Centro. • Guerrero, Chilpancingo: Av. Juárez No. 26, Col. Centro. • Hidalgo, Pachuca de Soto: Calle Matamoros No. 202, Col. Centro. • Jalisco, Guadalajara: Av. Juárez No. 235, Col. Centro. • Michoacán, Morelia: Av. Madero Poniente No. 358, Col. Centro. • Morelos, Cuernavaca: Calle Morrow No. 12, Col. Centro. • Nayarit, Tepic: Av. México No. 32 Sur, Col. Centro. • Nuevo León, Monterrey: Calle Mariano Escobedo No. 823, Col. Centro. • Oaxaca, Oaxaca de Juárez: Calle García Vigil No. 310, Col. Centro. • Puebla, Puebla de Zaragoza: Av. Reforma No. 115, Col. Centro. • Querétaro, Santiago de Querétaro: Av. Constituyentes No. 128, Col. Centro. • Quintana Roo, Chetumal: Av. Álvaro Obregón No. 248, Col. Centro. • San Luis Potosí, San Luis Potosí: Calle Morelos No. 405, Col. Centro. • Sinaloa, Culiacán: Av. Álvaro Obregón No. 358 Sur, Col. Centro. • Sonora, Hermosillo: Blvd. Rosales No. 125, Col. Centro. • Tabasco, Villahermosa: Av. Francisco I. Madero No. 311, Col. Centro. • Tamaulipas, Ciudad Victoria: Calle 8 y 9 Morelos, Col. Centro. • Tlaxcala, Tlaxcala de Xicohténcatl: Plaza de la Constitución No. 19, Col. Centro. • Veracruz, Xalapa: Calle Enríquez No. 1, Col. Centro. • Yucatán, Mérida: Calle 65 No. 490 por 58 y 56, Col. Centro. • Zacatecas, Zacatecas: Av. Hidalgo No. 605, Col. Centro.

OTRAS OPCIONES PARA RETIRAR DINERO DE LA TARJETA DEL BIENESTAR También es necesario que los beneficiarios conozcan que hay otros métodos para retirar el efectivo: 1. Compras en comercios: La tarjeta del Bienestar puede usarse para comprar directamente en cualquier establecimiento que tenga terminal bancaria, como supermercados y farmacias. 2. Retiro en cajas de supermercado: Al realizar una compra mínima en tiendas como Walmart o Soriana, el beneficiario puede solicitar un retiro de efectivo en caja sin comisión. CÓMO CONSULTAR TU SALDO DESDE CASA Para evitar filas y traslados innecesarios, los beneficiarios pueden usar la app del Banco del Bienestar: • Descarga la aplicación desde Google Play o App Store.

• Acepta los términos y condiciones.

• Ingresa tu número de celular registrado.

• Introduce los 26 dígitos de tu tarjeta y tu NIP.

• Crea y confirma una contraseña segura.

• Selecciona “Consultar saldo” para ver el monto depositado. Esta herramienta permite verificar depósitos en tiempo real, ofreciendo comodidad y seguridad a los beneficiarios.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica.

UN APOYO PARA EL REGRESO A CLASES La fecha del depósito tiene una razón concreta: el Gobierno federal diseñó este pago para que llegue a las familias justo antes del regreso a las aulas, cuando aumentan los gastos relacionados con la compra de mochilas, cuadernos, zapatos, uniformes y otros materiales. Claudia Sheinbaum explicó que el nuevo apoyo para primaria es adicional a otros esquemas de becas que ya reciben algunas familias. “Esta es una beca nueva que se va a otorgar a todos los niños y niñas de primaria”, señaló durante una conferencia en abril. Por su parte, Julio León explicó que el depósito se programó para agosto precisamente por el momento del año en que las familias realizan las compras necesarias para el nuevo ciclo escolar. El apoyo forma parte de una estrategia más amplia de Becas para el Bienestar, que en 2026 contempla recursos para estudiantes de distintos niveles educativos. En el caso de primaria, el apoyo es independiente del esquema bimestral que reciben algunas familias que ya formaban parte de la Beca Rita Cetina. Para quienes ingresaron al programa en 2026, los 2 mil 500 pesos anuales corresponden específicamente al apoyo para uniformes y útiles. DUDAS Y ACLARACIONES En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.