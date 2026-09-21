CNN, MS NOW y Politico notifican al gobierno de Trump que demandarán por su veto en la Casa Blanca

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    CNN, MS NOW y Politico notifican al gobierno de Trump que demandarán por su veto en la Casa Blanca
    La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) calificó el pasado viernes 18 de septiembre como una “prohibición a la prensa libre” el veto anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump AP

En su segundo mandato como presidente de EU, Trump y su gobierno republicano han castigado a ciertos medios con más contundencia

CNN, MS NOW y Politico dijeron que habían notificado al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que presentarán una demanda por habérseles negado el acceso a la Casa Blanca.

El sábado 19 de septiembre se negó la entrada a la Casa Blanca a reporteras de los tres grandes medios, al día siguiente de que Trump dijera que las vetaba por una cobertura que tachó de “noticias falsas”.

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La medida era una clara escalada de los prolongados esfuerzos de Trump —en los tribunales y con medidas administrativas— de restringir la cobertura noticiosa de periodistas sobre los que tiene objeciones, y suponía una nueva prueba para las protecciones de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Trump había dicho el viernes que prohibiría el paso a los tres medios por una cobertura que no era de su agrado.

Reporteras de la Casa Blanca de las dos cadenas de cable —Betsy Klein, de CNN, y Akayla Gardner, de MS NOW— transmitieron en vivo para informar que se les había negado el acceso y que sus acreditaciones de prensa habían sido desactivadas al llegar para cumplir con su trabajo en la Casa Blanca. Poco después, Politico dijo que a su reportera en la Casa Blanca, Cheyenne Haslett, también se le negó la entrada y que le confiscaron su acreditación.

Los tres medios habían insinuado que emprenderían acciones legales, al afirmar que defenderían enérgicamente sus derechos de la Primera Enmienda.

“Sin previo aviso ni proceso, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestras periodistas porque tenía objeciones a nuestra cobertura”, dijeron los medios en una declaración conjunta publicada en X. “Si no se impugna, esto amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente libre de interferencia gubernamental”.

En su segundo mandato, Trump y su gobierno republicano han subido la apuesta y castigado a ciertos medios, tanto en los tribunales como mediante acciones regulatorias. Trump también ha arremetido contra reporteros individuales en persona o en redes sociales, a veces en términos sorprendentemente personales, insultándolos en conferencias de prensa o en su reciente discurso en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés).

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La presidenta de la WHCA, Jacqui Heinrich, instó al gobierno de Trump a restablecer de inmediato el acceso de los tres medios. “Las implicaciones van más allá de estas organizaciones: un estándar utilizado para excluir a un medio por su cobertura podría aplicarse a cualquier medio en el futuro”, dijo Heinrich. “El pueblo estadounidense, a través de una prensa libre e independiente, debe poder escrutar a quienes son elegidos para ejercer el poder, independientemente de si los funcionarios del gobierno lo ven de forma favorable”.

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