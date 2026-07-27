Coalición de empresas tecnológicas, liderada por Nvidia y Meta. pide a EU no imponer restricciones a IA abierta

”Nuestro liderazgo en IA no se juzgará por un único modelo de vanguardia, sino por si Estados Unidos construye un ecosistema abierto y sólido que se extienda a todos los sectores”, anotó el comunicado.

La misiva, firmada también por compañías como IBM, Palantir, Dell, CrowdStrike, Hugging Face, Mistral y la firma Andreessen Horowitz, sostiene que el liderazgo tecnológico de Estados Unidos no dependerá de un solo modelo avanzado cerrado -como los de OpenAI y Anthropic, compañías que no firmaron la misiva-, sino de la creación de un ecosistema “abierto, transparente y competitivo”.

NUEVA YORK- Una coalición de tecnológicas liderada por Nvidia, Microsoft y Meta pidió este viernes a las autoridades de EE.UU. evitar “restricciones prematuras” a los modelos de inteligencia artificial (IA) de peso abierto (“open-weight”), que permiten a terceros acceder y modificar sus parámetros internos.

Según las firmas, los modelos de peso abierto permiten a empresas, universidades e instituciones públicas adaptar e implementar sistemas avanzados con menos barreras de acceso.

El posicionamiento surge en medio de un creciente debate en Washington sobre la seguridad nacional y la competencia con China.

Recientemente, la firma china Moonshot AI lanzó su modelo Kimi K3, que superó a varios desarrollos estadounidenses punteros en determinados indicadores del sector.

Ante esta situación, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, advirtió sobre posibles sanciones por supuesto robo de propiedad intelectual, mientras que el asesor de la Casa Blanca, Michael Kratsios, denunció el uso de la “destilación industrial masiva” no autorizada sobre tecnología estadounidense.

La carta publicada hoy también trata sobre los “riesgos reales y específicos” de los pesos abiertos.

”Una vez publicados, los pesos escapan al control del desarrollador original, y las versiones modificadas son difíciles de rastrear o revertir. Sin embargo, la respuesta adecuada a este riesgo no es prohibir los pesos abiertos”, indicó la misiva.

Además, los ejecutivos advierten que depender únicamente de modelos cerrados no es necesariamente más seguro. Los sistemas cerrados pueden sufrir brechas de seguridad, ser mal utilizados o tener fallas que las personas externas no pueden detectar.