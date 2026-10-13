Coalición liderada por Arabia Saudí ataca instalaciones petroleras en Yemen, asegura TV hutí

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    Coalición liderada por Arabia Saudí ataca instalaciones petroleras en Yemen, asegura TV hutí
    Una persona observa una TV que muestra la ubicación de una instalación de almacenamiento de petróleo en Saná, Yemen. EFE/EPA/Yahya Arhab

Testigos en Saná reportaron escucharon explosiones en la ciudad. De momento no queda claro qué fue alcanzado

EL CAIRO- La coalición liderada por Arabia Saudí llevó a cabo ataques aéreos el martes contra instalaciones petroleras al oeste de la capital de Yemen, reportó una televisora vinculada a los rebeldes hutíes, aunque no aportó ninguna prueba.

El reporte del canal Al-Masirah sobre los asaltos al oeste de Saná se conoció poco después de una advertencia del portavoz de la coalición a los residentes de la zona que evacuaran por su seguridad.

Testigos en Saná reportaron escucharon explosiones en la ciudad. De momento no queda claro qué fue alcanzado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/los-huties-apuntan-al-corazon-de-las-ambiciones-de-arabia-saudita-BO24085361

Horas antes, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, y la coalición encabezada por Arabia Saudí se amenazaron con llevar a cabo nuevos ataques entre sí, en una nueva escalada de la crisis en Oriente Medio.

La coalición emitió un comunicado pidiendo a los civiles en Saná, controlada por los hutíes, que evacuaran el emplazamiento de la Compañía Petrolera de Yemen y las zonas de almacenamiento cercanas, ante un posible atentado.

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Sarí, afirmó en Telegram que cualquier bombardeo saudí contra Saná recibiría una respuesta “firme y dolorosa” en Riad.

La zona a evacuar en el oeste de Saná, al-Subaha, está en una colina con vista a la capital. No es un área poblada, pero la estación de combustible cercana es utilizada por el público.

$!Un vehículo circula junto a una gasolinera en Saná, Yemen. La coalición liderada por Arabia Saudí bombardeó la instalación de almacenamiento de petróleo de Al Sabahah, bajo control hutí.
Un vehículo circula junto a una gasolinera en Saná, Yemen. La coalición liderada por Arabia Saudí bombardeó la instalación de almacenamiento de petróleo de Al Sabahah, bajo control hutí. EFE/EPA/Yahya Arhab

El intercambio de amenazas se produce mientras Arabia Saudí se afana por determinar cómo sus defensas aéreas no lograron interceptar una andanada de misiles y drones lanzados por los hutíes, incluido un lanzamiento contra el aeropuerto internacional de Riad el sábado que dejó al menos 13 muertos y más de 300 heridos.

El conflicto más reciente entre los saudíes y los hutíes comenzó el mes pasado después de que los rebeldes tomaran zonas clave a lo largo del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima crucial para el transporte de petróleo del Golfo Pérsico y otras mercancías en el extremo sur del mar Rojo, frente a Yemen.

La coalición, que respalda a fuerzas alineadas con el gobierno yemení reconocido internacionalmente, ha estado intentando recuperarlas.

Los hutíes renovaron antes el martes su advertencia contra el uso del espacio aéreo saudí, informaron medios controlados por los hutíes. Varias aerolíneas han suspendido sus servicios al reino debido a los ataques hutíes contra aeropuertos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/como-la-guerra-en-iran-enfrento-a-trump-y-el-principe-heredero-saudita-DP21841031

En un comunicado publicado por la agencia de noticias SABA, controlada por los hutíes, el Ministerio de Exteriores administrado por los rebeldes se refirió a Arabia Saudí como el “Reino del Cuerno de Satanás”. Arabia Saudí, dijo, “debe darse cuenta de que la seguridad, la estabilidad y la soberanía deben pertenecer a todos; de lo contrario, nadie las disfrutará”.

Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, pidió a los hutíes que detengan de inmediato los ataques contra Arabia Saudí.

“No hay justificación para estos ataques, y no pueden aceptarse”, dijo Abdelatty al ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una llamada telefónica el martes.

Abdelatty también pidió priorizar la diplomacia y una solución política al conflicto entre Irán y Estados Unidos para evitar una “mayor escalada e inestabilidad” en la región, según el resumen egipcio de la llamada.

La coalición liderada por Arabia Saudí indicó antes el martes que se interceptaron tres drones al norte de Riad. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente esa afirmación.

Arabia Saudí ha estado presionando para que el ejército de Estados Unidos brinde un apoyo más directo en la lucha contra los hutíes.

Estados Unidos ha proporcionado inteligencia, identificación de objetivos y planificación para una ofensiva liderada por Arabia Saudí, pero se ha abstenido de llevar a cabo ataques contra los hutíes.

Una intervención de Estados Unidos podría llevar a los hutíes a entorpecer el transporte marítimo a través de Bab el-Mandeb, restringiendo el flujo de petróleo que sale del golfo Pérsico.

Trump dijo a periodistas en Washington el lunes que los hutíes “se están portando muy mal”, pero no dijo nada sobre si Estados Unidos respondería a los rebeldes.

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