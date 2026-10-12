Los hutíes apuntan al corazón de las ambiciones de Arabia Saudita

RIAD, ARABIA SAUDITA- Tras el ataque más mortífero en Arabia Saudita en más de una década, el príncipe heredero Mohammed bin Salman enfrenta una presión cada vez mayor para encontrar la manera de evitar que la milicia hutí en Yemen, respaldada por Irán, dispare misiles y drones contra su país. Sin embargo, el príncipe, gobernante de facto de Arabia Saudita, tiene pocas opciones al enfrentar un conflicto asimétrico con un adversario que se ha fortalecido desde que él lideró una guerra desastrosa en su contra hace una década, dicen los analistas.

Los hutíes han llevado a cabo tres ataques mortales contra un aeropuerto internacional en la capital saudita, Riad, durante la semana pasada. Estos incluyeron un ataque a una terminal de pasajeros el sábado que mató a al menos 12 personas e hirió a más de 300, muchas de ellas de gravedad, lo que obligó a los funcionarios a suspender las operaciones en el aeropuerto. Los funcionarios sauditas no especificaron la naturaleza del ataque, pero un funcionario del Golfo y otro estadounidense, informados al respecto, dijeron que los hutíes impactaron una terminal del aeropuerto con un misil de crucero.

Los ataques, que continuaron el domingo según las autoridades de aviación civil sauditas, han traído a casa la lejana guerra del reino en Yemen, despojando a los civiles de Arabia Saudita de la sensación de seguridad que habían mantenido en gran medida durante años de una campaña de bombardeos liderada por los sauditas en el vecino Yemen. Los hutíes dicen que sus ataques son en represalia. Han golpeado el corazón de las ambiciones del príncipe Mohammed de transformar a Arabia Saudita de una nación insular y dependiente del petróleo en un centro mundial para los negocios y el turismo. No hay un camino fácil para el príncipe heredero. Lograr una resolución política con los hutíes se ha vuelto más difícil a medida que sus demandas han crecido, y es poco probable que un intento de derrotar al grupo militarmente tenga éxito, dicen los analistas. La milicia tiene poco que perder y se ha vuelto cada vez más curtida en batalla tras repetidos enfrentamientos contra enemigos más poderosos.

Arabia Saudita recibe un apoyo militar significativo de Estados Unidos para combatir a los hutíes, que incluye asistencia en la selección de objetivos y reabastecimiento aéreo. El presidente Donald Trump dijo que “tomaría una decisión” sobre intervenir de manera más directa en el conflicto tras el ataque del sábado. Trump, sin embargo, llevó a cabo una campaña de bombardeos contra los hutíes el año pasado, y declaró una rápida victoria después de que Estados Unidos gastara armas y municiones a un ritmo de alrededor de un millardo de dólares tan solo en el primer mes. “La única solución realista para los sauditas es el fin de la guerra irano-estadounidense, en la que Estados Unidos logre que los iraníes comprometan a los hutíes a poner fin a las hostilidades como parte del acuerdo general”, dijo F. Gregory Gause, especialista en Arabia Saudita en el Instituto de Medio Oriente, un grupo de investigación con sede en Washington. “Desafortunadamente para los sauditas, no está claro cuánto los escucha el presidente Trump al respecto”. Es probable que el gobierno saudita intente debilitar al grupo antes de negociar un acuerdo para poner fin al conflicto, dijo Yasmine Farouk, directora del proyecto del Golfo y la Península Arábiga en el International Crisis Group, una firma de investigación.

Desde la perspectiva de Arabia Saudita, es demasiado pronto para entablar conversaciones mientras los hutíes todavía “conserven la capacidad de lanzar” este tipo de ataques, dijo Farouk. En los últimos días, el portavoz militar hutí, Yahya Saree, ha emitido repetidas advertencias a las aerolíneas y a los viajeros para que no usen los aeropuertos sauditas, declarándolos un “teatro de operaciones para nuestras fuerzas”. Los ataques al aeropuerto se produjeron antes de varios grandes eventos políticos y empresariales en Arabia Saudita, incluida la cumbre anual de inversiones insignia del príncipe Mohammed, durante la cual líderes mundiales, multimillonarios y ejecutivos suelen llegar a Riad. No está claro si los invitados de alto perfil se sentirán lo suficientemente seguros como para asistir ahora. “El problema para los sauditas es que sufren más daños por los ataques hutíes contra su infraestructura que a la inversa”, dijo Gause. “Un ataque al aeropuerto de Riad podría hacer que alguien que esté pensando en invertir en el país lo reconsidere”.

En contraste, gran parte de Saná, la capital yemení que controlan los hutíes, ya ha sido destruida. El ataque del sábado fue el más mortífero en Arabia Saudita desde un atentado suicida en una mezquita en 2015, y el más mortífero en cualquier país árabe del Golfo desde el inicio de la guerra estadounidense-israelí con Irán en febrero. Los hutíes llegaron al poder en 2014, cuando tomaron el control de Saná, derrotando al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen. Poco después, el príncipe Mohammed, quien entonces tenía 29 años, en uno de sus primeros actos como ministro de Defensa de Arabia Saudita, se comprometió a restaurar el gobierno yemení y declaró la guerra contra los hutíes, en ese entonces un grupo desorganizado de rebeldes.