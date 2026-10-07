Coincide el 20 aniversario del asesinato de Anna Politkóvskaya con el cumpleaños de Putin

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    Coincide el 20 aniversario del asesinato de Anna Politkóvskaya con el cumpleaños de Putin
    Hoy se conmemoran 20 años del asesinato de la famosa periodista de investigación rusa Anna Politkóvskaya. Human Rights Watch/Novaya Gazeta

Cuatro actrices ponen voz al último texto de Politkovskaya en homenaje a los 20 años después de su asesinato

MUSCÚ- La famosa periodista de investigación rusa Anna Politkóvskaya fue asesinada hace 20 años, aniversario que coincide este miércoles como entonces con el cumpleaños del presidente ruso, Vladímir Putin.

Su hija Vera, que se exilió por motivos de seguridad en un país europeo, comentó a Radio Liberty que la situación en Rusia es “aún más oscura” de lo que su madre predijo cuando trabajaba en el periódico Nóvaya Gazeta.

https://vanguardia.com.mx/noticias/rusia-libero-a-un-condenado-por-asesinato-de-una-periodista-para-combatir-en-ucrania-OB10003940

Politkóvskaya, el mayor símbolo de la prensa libre en este país, fue asesinada en el portal de su domicilio el 7 de octubre de 2006, crimen cometido y organizado por un grupo de chechenos, según estableció la justicia rusa.

Con todo, los tribunales nunca identificaron al autor intelectual del crimen. La familia, los abogados y los colegas de Politkóvskaya responsabilizan al líder chechén, Ramzán Kadírov, de estar implicado en la muerte de la periodista.

Un policía condenado por coordinar dicho asesinato, Serguéi Jadzhikurbánov, fue liberado en 2022 para combatir en Ucrania. En 2014, la Justicia lo condenó a él a 20 años y a cadena perpetua a Rustám Majmúdov, autor material del asesinato.

El asesinato de Politkóvskaya, que nació en Nueva York en 1958, fue perpetrado cuando la periodista preparaba un artículo sobre las torturas sistemáticas en Chechenia, que fue publicado por sus compañeros cinco días después de su muerte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/2940271-escepticismo-y-algun-avance-en-el-caso-de-politkovskaya-EUVG2940271

En una de sus últimas entrevistas concedida dos días antes de morir, Politkóvskaya describió como “el Stalin de nuestros tiempos” a Kadírov, quien a su vez tachó a la reportera de “enemiga del pueblo chechén”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, al que la periodista criticó duramente en sus artículos y libros, aseguró que su muerte le había hecho más daño al Estado ruso que sus artículos.

La libertad de prensa en Rusia se ha deteriorado notablemente en los últimos 20 años, pero especialmente desde el comienzo de la guerra en Ucrania, lustro en el que han desaparecido todos los medios independientes, ya que cualquier crítica a Putin o a la contienda acarrea largas penas de cárcel.

La placa conmemorativa en el portal del domicilio de Politkóvskaya en Moscú que recuerda su asesinado fue retirada y destruida en varias ocasiones a principios de este año.

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Fotografía del 7 de octubre de 2009. Una mujer deposita flores ante un retrato de la asesinada periodista rusa Anna Politkóvskaya, en Moscú, Rusia. AP/Pavel Golovkin

Con todo, el director de Nóvaya Gazeta, Dmitri Murátov, cuyo rotativo no puede trabajar libremente en este país, fue galardonado en 2021 con el Nobel de la Paz, premio que utiliza para exigir la liberación de los más de mil presos políticos que hay en Rusia.

CUATRO ACTRICES DAN VOZ A SU ÚLTIMO TEXTO

Las actrices francesas Julie Gayet, Ariane Ascaride, Bérénice Bejo y Mélanie Doutey ponen voz a un texto de la periodista rusa Anna Politkovskaya recuperado de su ordenador tras su asesinato, en un homenaje difundido este miércoles por Reporteros Sin Fronteras (RSF) cuando se cumplen 20 años de su muerte.

Politkovskaya, una de las voces más críticas con el poder ruso y autora de numerosos reportajes sobre la guerra de Chechenia y las violaciones de derechos humanos, fue asesinada a tiros el 7 de octubre de 2006 en el edificio donde vivía en Moscú.

En el texto, la periodista escribió: “No he hecho más que escribir aquello de lo que he sido testigo. Nada más”. RSF, por su parte, ha recuperado sus palabras para uno de los dos vídeos con los que recuerda este miércoles a la reportera de Nóvaya Gazeta.

El texto describe una Rusia en la que los periodistas ya eran divididos entre “los nuestros” y “los otros”, según su relación con el poder, destaca RSF en un comunicado.

Politkovskaya también relataba las amenazas y agresiones que había sufrido, entre ellas un envenenamiento, detenciones y amenazas de muerte.

Para Jeanne Cavelier, responsable de la oficina de Europa del Este y Asia Central de RSF, las palabras de Politkovskaya mantienen plena vigencia dos décadas después de su asesinato, cuyos autores intelectuales nunca han sido identificados.

“Había comprendido muy pronto cómo el poder ruso buscaba dividir a los periodistas entre quienes le eran leales y aquellos a los que señalaba como enemigos”, afirmó Cavelier en el comunicado.

Según la organización, ese mecanismo está hoy «institucionalizado» y los periodistas independientes son estigmatizados, censurados, encarcelados o forzados al exilio.

RSF afirma que 50 profesionales de los medios se encuentran actualmente detenidos en Rusia y reclama que se esclarezca quién ordenó el asesinato de Politkovskaya y que termine la represión contra el periodismo independiente.

En el segundo vídeo difundido este miércoles por RSF, Abdulla Duduev, cofundador de la revista independiente chechena Dosh y cercano a Politkovskaya, recuerda a la periodista y su trabajo durante la segunda guerra de Chechenia.

Politkovskaya, periodista de Nóvaya Gazeta, comenzó a cubrir el conflicto en 1999 y documentó las violaciones de derechos humanos y los abusos cometidos contra civiles. Duduev sostiene que sus reportajes «abrieron una brecha en el bloqueo» informativo que impedía conocer lo que ocurría en Chechenia.

Durante estos 20 años desde que Politkovskaya fue asesinada, el espacio para el periodismo independiente en Rusia se ha reducido de forma drástica, especialmente desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, denunció RSF.

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