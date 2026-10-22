Pide Canacintra frenar dispendio y corrupción en el IMSS

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    Pide Canacintra frenar dispendio y corrupción en el IMSS
    La Canacintra considera que se debe poner un alto a la corrupción y los excesos en el instituto. Cuartoscuro

Vicepresidente nacional de la cámara llama a frenar los excesos dentro del instituto

Frenar el dispendio y la corrupción al interior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de los principales cambios que deben realizarse en el organismo, señaló el vicepresidente nacional de Delegaciones de Canacintra, José Enrique Ramos Rivera.

“Realmente esto nos cuesta mucho al interior del instituto; si logramos frenar, si el instituto logra frenar esta parte, creemos que puede ser un buen inicio. Creemos que se tiene que endurecer un poquito la pierna, como decimos muy comúnmente, y frenar todos estos excesos que ocurren al interior del instituto”, aseguró.

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Ramos Rivera reconoció que esta tarea no será sencilla y que podrían surgir dificultades debido a la resistencia que enfrentarán los cambios. Sin embargo, advirtió que, de no corregirse estas prácticas, el instituto enfrentará una situación cada vez más complicada año con año.

El vicepresidente nacional de Delegaciones de Canacintra sostuvo que las autoridades deberán afrontar esa resistencia y actuar con firmeza, aun cuando las medidas generen reacciones entre quienes se han beneficiado de prácticas arraigadas durante décadas.

$!José Enrique Ramos Rivera, vicepresidente Nacional de Delegaciones de Canacintra, cuestionó la situación en el IMSS.
José Enrique Ramos Rivera, vicepresidente Nacional de Delegaciones de Canacintra, cuestionó la situación en el IMSS. Rebeca Ramírez

Añadió que existen vicios que se han enquistado en el organismo y que algunos grupos no estarán dispuestos a renunciar a sus espacios de poder.

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Finalmente, señaló que las deficiencias del IMSS afectan directamente a los derechohabientes, especialmente cuando faltan insumos, médicos o medicamentos, los hospitales no funcionan adecuadamente, las ambulancias carecen de combustible o los equipos de rayos X están fuera de servicio.

Estas carencias también repercuten en los centros de trabajo, explicó, pues cuando un empleado no puede regresar a sus labores por motivos de salud, su puesto queda vacante temporalmente o las empresas deben contratar a otra persona para cubrirlo.

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