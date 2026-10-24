¡Orgullo de México! Diego Luna conquista Roma con ‘Ceniza en la Boca’

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    ¡Orgullo de México! Diego Luna conquista Roma con ‘Ceniza en la Boca’
    Apuesta. La adaptación de la novela de Brenda Navarro aborda la migración, el desarraigo y los retos de construir una nueva vida en otro país. FOTO: AP

La película inspirada en la novela de Brenda Navarro obtuvo el reconocimiento a Mejor Guion y llegará a los cines de México el 5 de noviembre

Este es, sin duda, uno de los años más fructíferos para el mexicano Diego Luna, ya que, a solo unos días de triunfar en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta logró llevar su éxito hasta Roma, donde ganó el premio a Mejor Guion por su película ‘Ceniza en la Boca’.

Fue durante la ceremonia de clausura de la edición 21 del Festival de Cine de Roma, en Italia, donde la película tuvo una destacada participación dentro de la competencia internacional.

El reconocimiento distingue el trabajo de escritura del largometraje, cuyo guion fue desarrollado por Abia Castillo, Diego Rabasa y el propio Diego Luna, a partir de la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro.

UNA APUESTA EN CINE

La cinta formó parte de la sección competitiva Progressive Cinema, que inauguró con su proyección en el certamen italiano. La historia aborda las dificultades que enfrentan los migrantes al dejar su país de origen para buscar mejores oportunidades en otro lugar.

Protagonizada por Anna Díaz, la historia sigue a ‘Lucila’ y a su hermano adolescente, quienes abandonan México para trasladarse a España, donde buscan reunirse con su madre.

A través de esta experiencia, la película explora las heridas emocionales de la migración, el desarraigo y las dificultades para adaptarse a una sociedad distinta. También aborda el racismo y la violencia que pueden marcar la vida de quienes dejan atrás su hogar.

La adaptación cinematográfica lleva a la pantalla la novela de Brenda Navarro, una obra que reflexiona sobre los vínculos familiares y las condiciones sociales que empujan a miles de personas a buscar una vida lejos de su lugar de origen.

PURO GANADOR

El premio obtenido en Roma se suma al recorrido internacional que la película ha realizado durante 2026.

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Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Cannes, dentro de la sección de Proyecciones Especiales. Posteriormente, participó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde recibió el Premio Agenda 2030 por su compromiso social y los valores de solidaridad que plantea su historia. (Con información de El Universal).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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