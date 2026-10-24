¡Orgullo de México! Diego Luna conquista Roma con ‘Ceniza en la Boca’

Este es, sin duda, uno de los años más fructíferos para el mexicano Diego Luna, ya que, a solo unos días de triunfar en el Festival Internacional de Cine de Morelia, el cineasta logró llevar su éxito hasta Roma, donde ganó el premio a Mejor Guion por su película ‘Ceniza en la Boca’.

Fue durante la ceremonia de clausura de la edición 21 del Festival de Cine de Roma, en Italia, donde la película tuvo una destacada participación dentro de la competencia internacional.

El reconocimiento distingue el trabajo de escritura del largometraje, cuyo guion fue desarrollado por Abia Castillo, Diego Rabasa y el propio Diego Luna, a partir de la novela homónima de la escritora mexicana Brenda Navarro.