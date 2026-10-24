Barcelona vs Real Madrid: el Clásico pone a prueba el invicto culé y amenaza con alejar a los merengues en LaLiga

El Clásico Español llega con una advertencia para el Real Madrid: una derrota lo dejaría a nueve puntos del Barcelona en la Jornada 10 de LaLiga. El Spotify Camp Nou recibirá este domingo a dos gigantes que persiguen el título desde realidades distintas. Será también el reencuentro de Mourinho con esta rivalidad como técnico madridista, más de 13 años después de su anterior etapa. El encuentro comenzará a las 2 de la tarde, por Sky Sports e izzi. El equipo de Hansi Flick defiende el liderato con 27 puntos de 27 posibles, tras nueve triunfos consecutivos; el conjunto de José Mourinho es tercero con 21 unidades, después de siete triunfos y dos derrotas.

El resultado podría marcar el rumbo de la competencia. Una victoria azulgrana ampliaría la diferencia a nueve puntos, mientras que una conquista madridista reduciría la distancia a tres. Un empate mantendría la ventaja de seis puntos. El Barcelona llega con números demoledores: 39 goles marcados y apenas nueve recibidos en nueve jornadas. Viene de golear 5-2 al Betis, una muestra del ataque donde Raphinha, Lamine Yamal y Fermín López pueden desequilibrar. Raphinha encabeza la cuota goleadora del torneo con 12 tantos, mientras Yamal suma ocho en nueve partidos de Liga, una cifra extraordinaria para su edad.

La tranquilidad desapareció a media semana. El París Saint-Germain lo derrotó 4-2 en la Champions League y acabó con su paso perfecto en todas las competencias. Esa caída dejó espacios defensivos que el Madrid buscará explotar con sus delanteros. Flick reconoció los errores cometidos en París, pero aseguró que sus jugadores están recuperados. El alemán definió la rivalidad como algo que va más allá de la clasificación y confía en el estilo que ha llevado al club a la cima. “El Clásico es mucho más que tres puntos”, afirmó el entrenador, consciente del peso emocional y deportivo de esta cita. Las bajas complican a los locales. Dani Olmo, Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji no estarán disponibles; tampoco Jules Koundé, descartado para evitar riesgos con su tobillo.

Eso podría dar entrada a Xavi Espart en la lateral, junto a Pau Cubarsí y João Cancelo. El Madrid ha recuperado impulso. Los merengues llegan después de vencer 4-1 al Sevilla en LaLiga y repetir ese marcador frente al Leipzig en la Champions. Mourinho suma cuatro triunfos seguidos y sabe que ganar le permitiría acercarse a la cima. Su reto será trasladar esa contundencia al Camp Nou: como visitante, el Madrid ha padecido tropiezos que explican parte de su desventaja. La baja principal será Vinícius Júnior, suspendido tras su expulsión ante Villarreal. También están descartados Rodrygo y Raúl Asencio, mientras Ferland Mendy continúa con problemas físicos. Sin Vinícius, Kylian Mbappé liderará el ataque con Jude Bellingham y Arda Güler. El francés ha marcado nueve tantos en esta Liga, de los 23 que suma todo el equipo blanco. Mbappé buscará castigar los espacios del Barcelona. Lamine Yamal intentará ganar duelos individuales y conectar con Raphinha. Pedri tendrá una tarea clave en el mediocampo y la circulación azulgrana. Mourinho restó importancia a las rachas. Recordó que ni la caída culé en París ni la goleada al Leipzig garantizan nada. Para él, la dimensión mundial del Clásico es única.

El historial reciente favorece al Barça: ganó seis de los últimos siete Clásicos. En la última visita blanca al Camp Nou, el Barcelona ganó 2-0 y aseguró su Liga número 29, recuerdo que alimenta la confianza local y la revancha visitante.

Los azulgranas lucirán además una camiseta especial con la marca GOLF WANG, del músico Tyler, The Creator. Arbitrará Juan Martínez Munuera, con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. La designación añade tensión, aunque el veredicto se dictará sobre el césped: el Barça busca su décima victoria en LaLiga y el Madrid, frenar al líder. El partido promete una noche de auténtica tensión con el orgullo en juego.