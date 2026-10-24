Barcelona vs Real Madrid: el Clásico pone a prueba el invicto culé y amenaza con alejar a los merengues en LaLiga

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol Internacional
/
    Barcelona vs Real Madrid: el Clásico pone a prueba el invicto culé y amenaza con alejar a los merengues en LaLiga
    Lamine Yamal y Kylian Mbappé serán dos de las principales figuras del Clásico Español, en el que Barcelona buscará ampliar su ventaja sobre el Real Madrid. FOTO: ESPECIAL

El Camp Nou será escenario de un duelo entre el líder perfecto del campeonato y un Madrid obligado a ganar, con bajas sensibles en ambos equipos

El Clásico Español llega con una advertencia para el Real Madrid: una derrota lo dejaría a nueve puntos del Barcelona en la Jornada 10 de LaLiga.

El Spotify Camp Nou recibirá este domingo a dos gigantes que persiguen el título desde realidades distintas. Será también el reencuentro de Mourinho con esta rivalidad como técnico madridista, más de 13 años después de su anterior etapa.

El encuentro comenzará a las 2 de la tarde, por Sky Sports e izzi. El equipo de Hansi Flick defiende el liderato con 27 puntos de 27 posibles, tras nueve triunfos consecutivos; el conjunto de José Mourinho es tercero con 21 unidades, después de siete triunfos y dos derrotas.

Santos Laguna busca su séptima victoria consecutiva ante Xolos: horario y transmisión

El resultado podría marcar el rumbo de la competencia. Una victoria azulgrana ampliaría la diferencia a nueve puntos, mientras que una conquista madridista reduciría la distancia a tres. Un empate mantendría la ventaja de seis puntos.

El Barcelona llega con números demoledores: 39 goles marcados y apenas nueve recibidos en nueve jornadas. Viene de golear 5-2 al Betis, una muestra del ataque donde Raphinha, Lamine Yamal y Fermín López pueden desequilibrar.

Raphinha encabeza la cuota goleadora del torneo con 12 tantos, mientras Yamal suma ocho en nueve partidos de Liga, una cifra extraordinaria para su edad.

La tranquilidad desapareció a media semana. El París Saint-Germain lo derrotó 4-2 en la Champions League y acabó con su paso perfecto en todas las competencias.

Esa caída dejó espacios defensivos que el Madrid buscará explotar con sus delanteros.

Flick reconoció los errores cometidos en París, pero aseguró que sus jugadores están recuperados. El alemán definió la rivalidad como algo que va más allá de la clasificación y confía en el estilo que ha llevado al club a la cima.

“El Clásico es mucho más que tres puntos”, afirmó el entrenador, consciente del peso emocional y deportivo de esta cita.

Las bajas complican a los locales. Dani Olmo, Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji no estarán disponibles; tampoco Jules Koundé, descartado para evitar riesgos con su tobillo.

Eso podría dar entrada a Xavi Espart en la lateral, junto a Pau Cubarsí y João Cancelo.

El Madrid ha recuperado impulso. Los merengues llegan después de vencer 4-1 al Sevilla en LaLiga y repetir ese marcador frente al Leipzig en la Champions. Mourinho suma cuatro triunfos seguidos y sabe que ganar le permitiría acercarse a la cima.

Su reto será trasladar esa contundencia al Camp Nou: como visitante, el Madrid ha padecido tropiezos que explican parte de su desventaja.

La baja principal será Vinícius Júnior, suspendido tras su expulsión ante Villarreal. También están descartados Rodrygo y Raúl Asencio, mientras Ferland Mendy continúa con problemas físicos. Sin Vinícius, Kylian Mbappé liderará el ataque con Jude Bellingham y Arda Güler.

El francés ha marcado nueve tantos en esta Liga, de los 23 que suma todo el equipo blanco.

Mbappé buscará castigar los espacios del Barcelona. Lamine Yamal intentará ganar duelos individuales y conectar con Raphinha.

Pedri tendrá una tarea clave en el mediocampo y la circulación azulgrana.

Mourinho restó importancia a las rachas. Recordó que ni la caída culé en París ni la goleada al Leipzig garantizan nada. Para él, la dimensión mundial del Clásico es única.

El historial reciente favorece al Barça: ganó seis de los últimos siete Clásicos. En la última visita blanca al Camp Nou, el Barcelona ganó 2-0 y aseguró su Liga número 29, recuerdo que alimenta la confianza local y la revancha visitante.

Gignac podría continuar su carrera en la MLS con Austin FC

Los azulgranas lucirán además una camiseta especial con la marca GOLF WANG, del músico Tyler, The Creator.

Arbitrará Juan Martínez Munuera, con Javier Iglesias Villanueva en el VAR. La designación añade tensión, aunque el veredicto se dictará sobre el césped: el Barça busca su décima victoria en LaLiga y el Madrid, frenar al líder.

El partido promete una noche de auténtica tensión con el orgullo en juego.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol internacional
Previa

Localizaciones


Barcelona

Personajes


Kylian Mbappe
Lamine Yamal

Organizaciones


Real Madrid
LaLiga
FC Barcelona

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Vía intrapenosa

Vía intrapenosa
Soldados estadounidenses esperaban la visita del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del “zar fronterizo” de la Casa Blanca, Tom Homan, el año pasado en Sunland Park, Nuevo México.

Estados Unidos presiona a México en busca de un logro que ostentar antes de las elecciones intermedias
true

Trump sigue en busca de su gran momento en la historia. Esto es lo que no entiende
El IMSS tiene prevista la entrega de un monto para reconocer a médicos, personal de enfermería, entre otros trabajadores.

Advierten posible inconstitucionalidad por restricciones a modalidad 40
Valeria Moy, directora del IMCO, dictó una conferencia ayer en la última jornada de la Convención Nacional de la Canacintra, la cual se desarrolló en Saltillo.

⁠Industria de semiconductores, en riesgo por falta de electricidad y agua: IMCO
De ese total, 93 seguían activas en Google Play, 14 se distribuían mediante archivos APK y 4 aparecían en ambas modalidades.

Cuidado con apps montadeudas; ¿en cuáles no debes pedir dinero?
Los temas del ‘Divo de Juárez’ que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones enmarcaron el arranque de la edición 19 Festival Internacional Santa Lucía.

Con homenaje a Juan Gabriel, inicia la 19 edición del Festival Internacional Santa Lucía en Nuevo León
Futuro. Galilea Montijo aseguró que Televisa sigue siendo su casa y descartó que tenga planes de dejar la empresa en enero

Galilea Montijo rompe el silencio sobre Inés Gómez Mont y su futuro en Televisa