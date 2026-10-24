¿Qué tanto conoces la ciudad que habita en ti?

Cuando pensamos en nuestra ciudad se nos viene a la mente su arquitectura, su historia, su entramado callejero, el café de la plaza del barrio, el colegio en el que estudiaste tú, tus padres o tus hijos, o el parque por el que te encanta pasear para relajarte. Las ciudades, aunque nos parezcan inertes, son un ente vivo al que pertenecemos y que nos pertenece. El ecosistema del humano del siglo XXI. De hecho, el año 2007 marcó un punto de inflexión a escala global, ya que por primera vez en la historia el número de habitantes de las ciudades superó al de las áreas rurales.

El grupo musical español Mecano ya hablaba de nuestra predilección por lo urbano una década antes de esta efeméride. Su canción ‘Aire’ de 1998 reza así: “Era un aire gris oscuro y con bastante polución / Se notaba, en cualquier caso, / que era aire de ciudad / que, si bien no es el más sano, / lo prefiere el ser humano”. LAS CIUDADES Y LA CRISIS DE VIVIENDA Anécdotas musicales aparte, debido a la importancia de las grandes urbes en el contexto social actual, en el año 2013 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 31 de octubre como el Día Mundial de las Ciudades. La edición de 2026 lleva por lema “Regenerar la ciudad: vivienda adecuada para todos”. La institución esgrime que la actual crisis de vivienda global que padecemos es el resultado de décadas de “falta de inversión, rápida urbanización, inestabilidad económica y desplazamiento forzoso por conflictos o desastres”. De acuerdo con el ‘Informe Mundial de las Ciudades 2026’ elaborado por la ONU, se estima que unos 3,400 millones de personas en el mundo (aproximadamente el 40% del total) no tienen acceso a un hogar que cumpla con los requisitos mínimos de habitabilidad, seguridad y sostenibilidad, y que disfrute de unos servicios básicos de calidad.

El organismo asegura que la casa y el barrio que habitamos moldean nuestras vidas profundamente. Afecta directamente a nuestra empleabilidad, al acceso a servicios públicos dignos y a la cobertura sanitaria y educativa, entre otras cuestiones. Pero también nos repercute de maneras más sutiles. LAS CIUDADES Y TÚ Hay un refrán popular que dice así: “Dime con quién te juntas y te diré quién eres”. Una concisa oración que alude a la importancia de nuestras relaciones interpersonales y cómo estas afectan a nuestro desarrollo personal. Sin embargo, en esa ecuación falta un tercer factor: el entorno. Nuestra autopercepción, nuestro sentido del yo, se construye mediante los vínculos interpersonales que establecemos con otras personas y también a través de las relaciones que cada individuo desarrolla con el lugar en el que vive. El entorno físico que habitamos define y estructura nuestra vida cotidiana. ¿Tengo todo lo que necesito en el día a día cerca de casa? ¿Voy andando, en transporte público o mejor coger el coche? ¿Hay lugares de descanso y sombra en el camino? Estas preguntas no son baladíes, pues son el molde sobre el que nos construimos a nosotros mismos, nuestras costumbres y gustos, nuestras referencias y aspiraciones.

Uno de los lugares en los que se forjan estas oportunidades para relacionarnos, observar y aprender son los llamados “terceros lugares”. Los terceros lugares son espacios físicos ajenos al hogar (primer lugar) o al lugar de trabajo (segundo lugar) que facilitan la interacción social, el fortalecimiento de la comunidad y el apoyo social. Las bibliotecas, los parques y otras instalaciones e instituciones públicas son ejemplos de terceros lugares, al igual que numerosos establecimientos comerciales y espacios gestionados por entidades privadas, como cafeterías, bares, peluquerías, barberías, boleras, gimnasios, guarderías, centros recreativos y comunitarios, lugares de culto y centros comerciales.

Estos lugares se definen por su cotidianeidad, sencillez y por sus precios generalmente asequibles. Aquí las personas pueden reunirse, expresarse, relajarse, divertirse y establecer o fortalecer sus vínculos interpersonales o generar un sentimiento de pertenencia y colectividad ciudadana. Sin embargo, la capacidad de acceso a los terceros lugares es desigual y está estrechamente determinada por el lugar que ocupamos en la ciudad. Ciertas áreas poseen una menor densidad de este tipo de espacios, o bien la cobertura del transporte público dificulta el desplazamiento de ciertos ciudadanos hasta estos lugares. Asimismo, estos barrios suelen coincidir con aquellos que poseen una menor renta o están más alejados del centro de las ciudades.