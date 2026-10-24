Se aproximan Tormenta Negra y Frente Frío a México con 72 horas de lluvia, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h

Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, además de un Frente Frío, con heladas de hasta -5 grados, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Para este sábado, el frente frío 3 se extenderá sobre el sur de Estados Unidos, en interacción con un canal de baja presión en el norte de México, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y rachas de viento sobre el noroeste y norte del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, así como viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de dicho estado.

Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México.

Asimismo, el centro del huracán Vance se localizará al sur de las costas de Michoacán; su amplia circulación propiciará Tormenta Negra con lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades. Finalmente, la masa de aire frío que impulsó al frente frío 2 comenzará a modificar sus características térmicas y dejará de afectar al territorio mexicano al finalizar este día.

El domingo, se prevé que, el huracán Vance se acercará lentamente al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación ocasionará probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en entidades del occidente y sur del territorio nacional, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas de dichas regiones. Canales de baja presión se extenderán sobre el norte, occidente y sureste de México, aunados a divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico, golfo de México y mar Caribe, favorecerán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, incluyendo a la península de Yucatán y el Valle de México.

Por otro lado, el frente frío 3 con características de estacionario se mantendrá sobre el norte del país, interaccionará con una una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en la mencionada región.

CLIMA PARA SALTILLO Para Saltillo, el pronóstico de este sábado, una mínima de 14 y máxima de 23 grados, con probabilidad de lluvias por la noche, el domingo tendremos una máxima de 24 y una mínima de 14 grados, finalmente para el lunes, una máxima de 22 y mínima de 14. PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL Probabilidad de caída de aguanieve: zonas serranas del norte de Baja California. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Durango (norte y oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (centro, oeste y suroeste) y Guerrero (costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California (norte), Baja California Sur (sur), Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas del norte de Baja California. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chiapas; así como en el golfo de California; y con posible formación de torbellinos: Chihuahua (norte). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca (golfo de Tehuantepec). Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

¿QUÉ ES UNA TORMENTA? Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera. Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo. Tipos de tormentas Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia. Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones. Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños. Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve. Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.

¿Cómo se forma una tormenta? Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales: Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad. Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes. Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo. Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve. ¿Qué riesgos representan? Las tormentas pueden provocar: Inundaciones repentinas. Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos. Descargas eléctricas peligrosas. Deslizamientos de tierra en zonas montañosas. Daños en viviendas, carreteras y cultivos. ¿Qué hacer durante una tormenta? Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos. No refugiarse debajo de árboles aislados. Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas. Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua. Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil. En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.

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