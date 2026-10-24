Se aproximan Tormenta Negra y Frente Frío a México con 72 horas de lluvia, heladas de -5 grados, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano
Una Tormenta Negra se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 72 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, además de un Frente Frío, con heladas de hasta -5 grados, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este sábado, el frente frío 3 se extenderá sobre el sur de Estados Unidos, en interacción con un canal de baja presión en el norte de México, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán chubascos y rachas de viento sobre el noroeste y norte del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, así como viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en el norte de dicho estado.
Por otro lado, canales de baja presión sobre el interior del país, divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país, incluyendo la península de Yucatán y el Valle de México.
Asimismo, el centro del huracán Vance se localizará al sur de las costas de Michoacán; su amplia circulación propiciará Tormenta Negra con lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, además de rachas de viento y oleaje elevado en costas de dichas entidades.
Finalmente, la masa de aire frío que impulsó al frente frío 2 comenzará a modificar sus características térmicas y dejará de afectar al territorio mexicano al finalizar este día.
El domingo, se prevé que, el huracán Vance se acercará lentamente al sur de las costas de Michoacán y Colima. Su circulación ocasionará probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en entidades del occidente y sur del territorio nacional, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en costas de dichas regiones.
Canales de baja presión se extenderán sobre el norte, occidente y sureste de México, aunados a divergencia en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano pacífico, golfo de México y mar Caribe, favorecerán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del país, incluyendo a la península de Yucatán y el Valle de México.
Por otro lado, el frente frío 3 con características de estacionario se mantendrá sobre el norte del país, interaccionará con una una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos con lluvias puntuales fuertes y rachas de viento en la mencionada región.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este sábado, una mínima de 14 y máxima de 23 grados, con probabilidad de lluvias por la noche, el domingo tendremos una máxima de 24 y una mínima de 14 grados, finalmente para el lunes, una máxima de 22 y mínima de 14.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Probabilidad de caída de aguanieve: zonas serranas del norte de Baja California.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (sureste), Durango (norte y oeste), Sinaloa (norte y centro), Tamaulipas (sur), Jalisco (oeste y suroeste), Colima, Michoacán (centro, oeste y suroeste) y Guerrero (costa).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California (norte), Baja California Sur (sur), Nayarit, San Luis Potosí, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas del norte de Baja California.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO
Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chiapas; así como en el golfo de California; y con posible formación de torbellinos: Chihuahua (norte).
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Guerrero y Oaxaca (golfo de Tehuantepec).
Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
¿QUÉ ES UNA TORMENTA?
Una tormenta es un fenómeno meteorológico caracterizado por una perturbación de la atmósfera que puede incluir lluvia, viento fuerte, truenos, relámpagos, granizo e incluso nieve, dependiendo de las condiciones climáticas. Se produce cuando masas de aire con diferentes temperaturas y niveles de humedad interactúan, generando inestabilidad en la atmósfera.
Las tormentas se forman principalmente a partir de nubes de gran desarrollo vertical, conocidas como cumulonimbus, que pueden alcanzar más de 10 kilómetros de altura. En su interior ocurren fuertes corrientes ascendentes y descendentes de aire que favorecen la formación de lluvia intensa, descargas eléctricas y, en algunos casos, granizo.
Tipos de tormentas
Tormenta eléctrica: Se caracteriza por la presencia de rayos y truenos, acompañados o no de lluvia.
Tormenta de lluvia: Produce precipitaciones intensas que pueden ocasionar inundaciones.
Tormenta de granizo: Genera la caída de bolas de hielo de distintos tamaños.
Tormenta de nieve: Ocurre en regiones frías y deja acumulaciones importantes de nieve.
Tormenta tropical: Es un ciclón tropical con vientos sostenidos de entre 63 y 118 km/h. Si aumenta su intensidad, puede convertirse en huracán.
¿Cómo se forma una tormenta?
Para que se desarrolle una tormenta deben coincidir tres elementos principales:
Aire cálido y húmedo, que asciende con facilidad.
Inestabilidad atmosférica, que favorece el crecimiento de las nubes.
Un mecanismo de ascenso, como un frente frío, una montaña o el intenso calentamiento del suelo.
Al elevarse, el aire se enfría y el vapor de agua se condensa formando nubes. Si el proceso continúa, las gotas de agua y los cristales de hielo crecen hasta precipitarse en forma de lluvia, granizo o nieve.
¿Qué riesgos representan?
Las tormentas pueden provocar:
Inundaciones repentinas.
Caída de árboles y anuncios por los fuertes vientos.
Descargas eléctricas peligrosas.
Deslizamientos de tierra en zonas montañosas.
Daños en viviendas, carreteras y cultivos.
¿Qué hacer durante una tormenta?
Permanecer en un lugar seguro y evitar espacios abiertos.
No refugiarse debajo de árboles aislados.
Desconectar aparatos eléctricos si existe riesgo de descargas.
Evitar cruzar calles o ríos con corriente de agua.
Mantenerse informado mediante los avisos del servicio meteorológico y de protección civil.
En términos generales, una tormenta es un fenómeno atmosférico de corta o mediana duración que puede variar desde una lluvia con actividad eléctrica hasta eventos severos capaces de generar daños importantes, por lo que es fundamental atender los pronósticos y las recomendaciones de las autoridades.