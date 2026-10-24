A ver si nos cae el veinte...

Francia tiene hoy día una compleja crisis fiscal derivada de un elevado endeudamiento y una fuerte tensión política. su deuda pública supera el 118 por ciento del PIB (con proyecciones que apuntan a más del 120 por ciento en los próximos años), ubicándose como una de las más altas de la Unión Europea . Su déficit fiscal está por encima del 5.4 por ciento, rebasando el 3% que fija la Unión Europea. Por lo que toca a su crecimiento económico se registra un bajo dinamismo reflejado en su PIB trimestral del 0 por ciento y el crecimiento interanual apenas de 0.5 por ciento, y los índices de actividad empresarial vueltos a la zona de contracción.

Lo que inició como una protesta estudiantil contra el deterioro de las condiciones en las escuelas públicas derivó en una más heterogénea que grita contra el coste de la vida, la falta de oportunidades para los jóvenes o la cuantía de las pensiones.

El gobierno del presidente Emmanuel Macron se vio rebasado y en algunas de las principales ciudades del país se han impuesto toques de queda para acabar con los saqueos y el vandalismo que se han adueñado de ellas desde el pasado fin de semana. Pero se avizora algo más destructivo, se ha ido gestando una desconfianza hacia los bonos franceses, en las últimas semanas. Francia, igual que en otras latitudes, emite este tipo de títulos de deuda a cambio de ofrecer a los inversionistas una rentabilidad en el futuro.

Macron no tiene mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y eso repercute en la realidad que hoy estremece a Francia.

Hoy día Francia está viviendo una grave ola de disturbios y protestas sociales por el alto costo de la vida, el deterioro de servicios públicos y la crisis del sistema educativo. El desorden va ganando en las calles. Esto se traduce en los 2 mil 400 arrestos en todo el país, con cerca de mil agentes de policías heridos y un militante fallecido en París. Hay toque de queda parciales en algunas ciudades. En Marsella, verbi gratia, de prohibieron las manifestaciones entre las 12.00 P.M y las 8.00 pm y decretaron un toque de queda nocturno.

La lista de daños materiales es larga. Más de 2 mil comercios han sido saqueados o afectados, con daños de cientos de millones de euros. Se has reportado incendios en edificios públicos como el Ayuntamiento de Limoges y una boutique de Yves Saint Laurent.

Las protestas estudiantiles no han parado. Los manifestantes han bloqueado las entradas al Museo de Louvre en París. El presidente Macron, ha condenado este vandalismo y culpa a la extrema izquierda y alborotadores, prometiendo que pagarán los daños. Francia se acerca al abismo: el mayor Estado de Bienestar de Europa no logra contener las protestas y la prima de riesgo amenaza con desatar una crisis de deuda, apuntan los expertos del tema.

Hay similitudes entre la situación económica y fiscal de Francia y México, centrada en la tensión por el gasto social, el crecimiento débil y los retos de financiamientos. En México se han incrementado de forma sostenida los recursos destinados a transferencias directas, subsidios y pensiones, lo que presiona las finanzas públicas.

Francia arrastra un crecimiento bajo o estancado cercano al 0.6% en periodos recientes. En México se han registrado promedios de crecimiento reducidos en los últimos años, lo que limita la capacidad de generar la riqueza necesaria para sostener el gasto. El aumento del gasto sin una base de recaudación proporcional ha obligado a ambos países a recurrir al endeudamiento público para financiar sus compromisos. En México hoy ya deben hasta quienes no han nacido.

Tenemos asimismo, envejecimiento de la población y una menor cantidad de trabajadores activos para sostener las pensiones, un reto que en México se agrava con una alta tasa de informalidad laboral (que ronda el 55 por ciento), limitando la recaudación fiscal formal. La deuda pública de Francia ha alcanzado un récord de 4 billones de dólares. La deuda pública de México ronda los 19.22 billones a 19.59 billones de pesos (alrededor del 51 al 52.6 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB) de acuerdo con los reportes recientes de la Secretaría de Hacienda.