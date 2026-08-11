Coloca la Casa Blanca a Trump en el Trono de Hierro en un video inspirado en la serie Juego de Tronos

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    Coloca la Casa Blanca a Trump en el Trono de Hierro en un video inspirado en la serie Juego de Tronos
    Captura de vídeo de la cuenta de la Casa Blanca en X @WhiteHouse que muestra al Despacho Oval convertido en el Trono de Hierro de la serie Juego de Tronos. EFE/@WhiteHouse
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Realizada con inteligencia artificial, la publicación imita el inicio de los capítulos del show de HBO y muestra algunos sitios de Washington a través de un mapa dinámico

WASHINGTION- La Casa Blanca aprovechó el arrastre de la exitosa saga de televisión Juego de Tronos y publicó este lunes en X un video inspirado en la intro de la serie, donde el escritorio del presidente, Donald Trump, en el Despacho Oval se convierte en el Trono de Hierro, visto como símbolo de poder y codicia en la ficción creada por George R.R. Martin.

Realizada con inteligencia artificial, la publicación imita el inicio de los capítulos del show de HBO y muestra algunos sitios de Washington a través de un mapa dinámico. Los edificios toman forma a modo de rompecabezas mecánico en las imágenes, al son de la canción de Ramin Djawadi.

En el clip, de apenas un minuto de duración, aparecen edificios como el Capitolio, el Memorial Nacional a la Segunda Guerra Mundial junto al Estanque Reflectante, el monumento a Cristóbal Colón, y las fuentes del parque Meridian y la Freedom Plaza, revitalizadas como parte de la «campaña de embellecimiento» impulsada por Trump en la capital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-publico-una-foto-suya-como-jesus-la-borro-y-ahora-busca-justificarse-EC20003744

“La capital: restaurada. El Orden ha sido restablecido. La capital, recuperada”, se lee en un texto junto al emoticono de una corona.

Juego de Tronos como inspiración

Al final del video, la imagen lleva al espectador hasta el Despacho Oval, donde el escritorio presidencial se transforma en el trono forjado con espadas fundidas, con la adición de una bandera estadounidense en el espaldar, flanqueado por otras dos insignias y lo que parecen ser antorchas en forma de dragones.

La publicación de la cuenta oficial de la Administración llega pocas horas después del estreno del último capítulo de la tercera temporada de ‘La Casa del Dragón’, un ‘spinoff’ de Juego de Tronos, ambientado casi doscientos años de los sucesos de ‘La Canción de Hielo y Fuego’, saga de libros de George R.R. Martin en la que se inspiró la serie televisiva.

Este episodio del show sobre la guerra civil entre dos facciones de la familia Targaryen que gobierna los Siete Reinos, muestra el descenso de la actual reina, Rhaenyra Targaryen, por un camino de violencia y tiranía, impulsada por su deseo de permanecer en el Trono de Hierro como la “Escogida” para proteger a Poniente.

El uso de la IA en las publicaciones

Las cuentas en redes sociales de la Administración, y el propio Trump, suelen publicar memes, fotos y videos, algunos realizados con IA, en los que utilizan referentes de la cultura popular y canciones de moda. También han mostrado al presidente como un monarca, lo que ha inspirado el movimiento opositor “No kings” (“No a los reyes”).

Captura de vídeo de la cuenta de la Casa Blanca en X @WhiteHouse que muestra al Despacho Oval convertido en el Trono de Hierro de la serie Juego de Tronos.

A fines de julio, la cuenta de la Casa Blanca publicó un video en TikTok en el que presumía del éxito de la política antimigratoria del presidente Trump al son de ‘La Mudanza’ de Bad Bunny, un cantante hispano defensor de los inmigrantes. Una semana después, el post apareció ya sin sonido.

La Administración republicana también ha retirado las canciones de Taylor Swift de varias de sus publicaciones en TikTok. Ariana Grande, Katy Perry, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo y Noah Kahan han objetado a su vez al uso de su música para promocionar políticas que dicen no compartir.

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