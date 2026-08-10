Diego Forlán vuelve a la Celeste: será técnico interino de Uruguay y abre la puerta a Luis Suárez

Uno de los principales temas durante la conferencia de prensa fue la posibilidad de que Luis Suárez vuelva a vestir la camiseta de Uruguay . El delantero del Inter Miami fue descartado durante el ciclo anterior, pero Forlán dejó claro que no cerrará la puerta a una eventual convocatoria.

El regreso de Forlán al primer equipo representa una apuesta por el conocimiento de la selección y por una figura profundamente identificada con el futbol uruguayo. El exdelantero fue presentado con un homenaje a su trayectoria como jugador de la Celeste , además de un reconocimiento especial a su abuelo, Juan Carlos Corazzo , quien también dirigió a Uruguay.

La selección de Uruguay inicia una nueva etapa con un rostro conocido. La Asociación Uruguaya de Futbol presentó este lunes 10 de agosto a Diego Forlán como técnico interino de la Celeste , después de la salida de Marcelo Bielsa tras el discreto desempeño del combinado uruguayo en el Mundial 2026.

“Si está seleccionable, poder tener a un jugador como él, que tiene gol, experiencia y lo sigue demostrando, ¿por qué no?”, señaló el nuevo entrenador, quien además destacó el cariño y la confianza que mantiene con el máximo goleador histórico de la Celeste.

Para Forlán, la experiencia de Suárez todavía puede resultar valiosa dentro de un proceso que comienza a reconstruirse. “Nadie va a discutir lo que es Luis”, afirmó el técnico, aunque dejó claro que cualquier decisión dependerá de las circunstancias y del momento deportivo del atacante.

El nuevo estratega también descartó que la falta de gol sea su principal preocupación. Uruguay cuenta con futbolistas capaces de generar peligro en los últimos metros, incluidos varios jugadores que actualmente militan en el futbol mexicano.

“Tenemos muchos jugadores que hacen goles. Muchos en México”, comentó Forlán, quien considera que existe suficiente talento ofensivo para afrontar la nueva etapa de la selección.

El entrenador, de 47 años, tendrá como primeros compromisos con la selección mayor los partidos amistosos contra Japón, el 24 de septiembre, y Corea del Sur, el 28 de septiembre. Paralelamente, continuará al frente de la selección uruguaya Sub 20.

Su siguiente desafío con las categorías juveniles será el Sudamericano Sub 20, programado para enero. Mientras tanto, su desempeño al frente de la selección mayor será evaluado por la Asociación Uruguaya de Futbol y su continuidad podría definirse después de las elecciones previstas para marzo de 2027.

Forlán entiende que su misión va más allá de conseguir resultados inmediatos. El exjugador considera que puede aportar experiencia, conocimiento del futbol internacional y una profunda identificación con la camiseta uruguaya.

“Creo que puedo aportar el conocimiento y la experiencia de tantos años. La faceta de entrenador es algo que siempre me gustó”, explicó.

SE SOSTENDRÁ DE LO QUE HAY POR EL MOMENTO

El técnico también habló de dos de los principales referentes actuales del combinado nacional: Federico Valverde y Ronald Araújo. Para Forlán, ambos deben ser piezas fundamentales durante la reconstrucción de Uruguay, aunque será necesario encontrar los futbolistas capaces de acompañarlos.

Sobre Valverde, destacó particularmente su enorme nivel con el Real Madrid y reconoció que sus actuaciones con el conjunto español han elevado las expectativas que existen sobre él cuando juega con la selección.

“Nos tiene mal acostumbrados a su gran rendimiento en el Real Madrid”, señaló Forlán, quien pidió paciencia con el mediocampista y recordó que todavía existe tiempo para que tanto él como Araújo vuelvan a mostrar su mejor versión con Uruguay.

El nuevo entrenador tendrá ahora la responsabilidad de comenzar a definir el futuro de una selección que atraviesa un cambio de ciclo. Y en esa renovación, la experiencia de Forlán, el talento de Valverde y Araújo y la eventual vuelta de Luis Suárez podrían convertirse en algunos de los principales elementos de la nueva Celeste.